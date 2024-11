Weekend a Roma tra domenica ecologica ed eventi solidali: tutti i dettagli

Il weekend a Roma si preannuncia intenso, tra limitazioni alla circolazione, manifestazioni e appuntamenti culturali e solidali. Con la seconda domenica ecologica in programma il 1° dicembre e una serie di eventi che coinvolgeranno varie aree della città, i cittadini e i turisti dovranno fare i conti con modifiche alla viabilità e ai trasporti. Ecco tutti i dettagli per affrontare al meglio il fine settimana.

Sabato 30 novembre: corteo e modifiche al traffico

La giornata di sabato sarà segnata da una grande manifestazione indetta dai Movimenti Studenti Palestinesi in Italia, dalla Comunità Palestinese in Italia e dall’associazione Api. Si stima una partecipazione di circa 15mila persone, che sfileranno in corteo dalle 14 alle 19 lungo un percorso che attraverserà alcune delle principali vie del centro: da piazza Vittorio a piazzale Ostiense, passando per via Merulana, piazza del Colosseo, via San Gregorio e viale Aventino.

Modifiche alla viabilità:

Possibili deviazioni o limitazioni interesseranno numerose linee bus, tra cui le principali come 30, 51, 75, 83, 85 e 118.

Per informazioni aggiornate in tempo reale, si consiglia di consultare il sito dell’ATAC o le app dedicate al trasporto pubblico.

Lavori ferroviari:

Contestualmente, RFI eseguirà interventi di manutenzione su due tratte strategiche. La circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto e, a partire da sabato, anche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense.

eseguirà interventi di manutenzione su due tratte strategiche. La circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto e, a partire da sabato, anche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense. I treni delle linee FL1, FL3 e FL5 subiranno modifiche. Saranno attivati bus sostitutivi per garantire i collegamenti.

Domenica 1° dicembre: seconda domenica ecologica

Nella giornata di domenica, torna la seconda delle cinque domeniche ecologiche previste per il calendario 2024-2025. Blocco della circolazione nella Fascia Verde per i veicoli più inquinanti nei seguenti orari:

Mattina: dalle 7:30 alle 12:30

Pomeriggio: dalle 17:30 alle 20:30.

Un’ordinanza comunicherà eventuali deroghe per categorie specifiche di veicoli, mentre sarà rafforzato il servizio di trasporto pubblico per facilitare gli spostamenti. Diverse piazze della città ospiteranno eventi e spettacoli gratuiti, pensati per animare la giornata:

Piazza dei Re di Roma : in collaborazione con Cia e Mercati Contadini Roma e Castelli romani: “ Mangiare è un atto agricolo. Mercato dei prodotti agricoli del Lazio ”. Saranno allestiti 30 stand, con vendita di prodotti e street food.

: in collaborazione con Cia e Mercati Contadini Roma e Castelli romani: “ ”. Saranno allestiti 30 stand, con vendita di prodotti e street food. Piazza della Balduina : in collaborazione con Coldiretti Lazio, previsti 15 stand nei quali il mercato agricolo di Campagna Amica offrirà ai cittadini romani l’opportunità di scoprire, degustare e acquistare le migliori produzioni agricole laziali.

: in collaborazione con Coldiretti Lazio, previsti 15 stand nei quali il mercato agricolo di Campagna Amica offrirà ai cittadini romani l’opportunità di scoprire, degustare e acquistare le migliori produzioni agricole laziali. Terrazza del Pincio a Villa Borghese: in collaborazione con Coldiversa di Abili Oltre “ La Piazza della Fiducia ”, dove saranno allestiti 18 stand con vendita di prodotti e street food. La Piazza di Coldiversa sarà organizzata con persone con disabilità e socialmente svantaggiate. Un’occasione di incontro tra chi produce e consuma cibo in maniera ecosostenibile, inclusiva e solidale. Stand espositivi della produzione social food, punti di ristoro con piatti della tradizione romana, laboratorio di educazione alimentare e show cooking per adolescenti.

a Villa Borghese: in collaborazione con Coldiversa di Abili Oltre “ ”, dove saranno allestiti 18 stand con vendita di prodotti e street food. La Piazza di Coldiversa sarà organizzata con persone con disabilità e socialmente svantaggiate. Un’occasione di incontro tra chi produce e consuma cibo in maniera ecosostenibile, inclusiva e solidale. Stand espositivi della produzione social food, punti di ristoro con piatti della tradizione romana, laboratorio di educazione alimentare e show cooking per adolescenti. Piazza Farnese : in collaborazione con Confagricoltura e Agriturist Roma, stand informativo e offerta degustazione prodotti. Saranno presentate le attività delle aziende agricole e agrituristiche di Confagricoltura e Agriturist Roma con degustazione di prodotti tipici della campagna romana. L’iniziativa ha lo scopo di condividere le attività di promozione e tutela dell’agriturismo romano, portando i prodotti dell’enogastronomia in città.

: in collaborazione con Confagricoltura e Agriturist Roma, stand informativo e offerta degustazione prodotti. Saranno presentate le attività delle aziende agricole e agrituristiche di Confagricoltura e Agriturist Roma con degustazione di prodotti tipici della campagna romana. L’iniziativa ha lo scopo di condividere le attività di promozione e tutela dell’agriturismo romano, portando i prodotti dell’enogastronomia in città. Piazza di Santa Maria Liberatrice: in collaborazione con Slow Food Lazio, Mercato della Terra Regionale e Slow Olive Day, saranno allestiti 30 stand per la vendita prodotti e degustazione street food. Uno spazio dove acquistare e degustare cibo buono, pulito e giusto con laboratori esperienziali per grandi e piccini.

Manifestazioni socio-culturali

Due importanti iniziative modificheranno la viabilità in specifiche aree della città:

Tor Sapienza: Via di Tor Sapienza sarà chiusa al traffico tra piazza De Cupis e via Cecioni dalle 8 alle 22. Le linee bus 150F e 313 saranno deviate su percorsi alternativi. Ostia: A Ostia, viale delle Repubbliche Marinare sarà interdetto alla circolazione da lungomare Paolo Toscanelli a corso Duca di Genova, con deviazioni per la linea 05.

Villa Ada: sport e solidarietà con “Corriamo per l’Autismo”

Un evento sportivo e solidale caratterizzerà la mattinata di domenica a Villa Ada. Organizzata dall’ASD Run&Smile e dalla Onlus Divento Grande, con il patrocinio del Municipio II, la manifestazione mira a raccogliere fondi per il sostegno delle persone con autismo.

Programma della giornata:

Ore 9:45 : gara di 100 metri per bambini (6-12 anni), con premiazione da parte di personaggi in costume da supereroi.

: gara di 100 metri per bambini (6-12 anni), con premiazione da parte di personaggi in costume da supereroi. Ore 10:00 : partenza della gara podistica competitiva di 8 km e della camminata non competitiva di 4 km (Fun Walk Smile).

: partenza della gara podistica competitiva di 8 km e della camminata non competitiva di 4 km (Fun Walk Smile). Grande festa finale, con musica e attività per tutte le età.

Tutto il ricavato sarà devoluto alla Onlus Divento Grande, un’associazione impegnata nel supporto alle persone con autismo e alle loro famiglie.