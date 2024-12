La festa dei DOLCI di Natale si tiene a Roma | Bambini e adulti lo attendevano da mesi, solo qui l’aria è magica

Se ami i dolci tipici del Natale allora non puoi non recarti a Roma per questo evento imperdibile. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Natale ormai è alle porte e in tanti non vedono l’ora di festeggiare in compagnia degli affetti più cari e scartare i regali che si trovano sotto l’albero. In questi giorni c’è il Black Friday che permette a qualcuno di anticipare gli acquisti natalizi spendendo cifre modeste.

Sicuramente qualcuno penserà di organizzare un weekend, o addirittura una settimana, in una delle città più famose nel mondo per il suo patrimonio artistico culturale. Roma, infatti, ha tanto da offrire senza escludere nessuno: da chi ama la cultura fino ad arrivare a chi non può fare a meno dei piaceri della tavola.

Non a caso tra una visita culturale e l’altra è possibile fermarsi in uno dei migliori ristoranti del posto e sfogliare il menù per decidere quali prelibatezze gustare in bella compagnia. Proprio perché il numero dei turisti aumenta a dismisura, a Roma sono previsti degli eventi che si alterneranno nell’arco delle prossime settimane.

Uno di questi riguarda uno che interesserà soprattutto i più golosi perché ci saranno dolci a volontà e il tutto avverrà in un’atmosfera tipicamente natalizia. Ecco tutte le informazioni sull’evento più atteso.

A Roma un evento dedicato i più golosi

L’evento, secondo quanto riportato su romatoday.it, è stato realizzato in collaborazione tra Associazione Anima verde e Appia Joy Park. È stato ideato per grandi e piccini che non riescono a fare a meno di dolci. Tuttavia è stato pensato anche a un qualcosa tale da intrattenere chi va alla ricerca del divertimento.

Insomma, è stato organizzato tutto nei minimi dettagli e ciò che piace di più è l’assenza di un biglietto. Hai capito bene: l’evento è totalmente gratuito. Quando avrà inizio? Lo scoprirai a breve.

Ecco tutte le informazioni utili

L’evento si svolgerà nell‘Appia Joy Park a partire il 30 novembre e il giorno successivo, il 1° dicembre. A seguire si svolgerà il 7 e l’8 dicembre e il 14 e 15 dicembre dalle 10:00 alle 19:00. Il parco in questione si trova in Via Annia Regilla, 245, 00178 Roma.

Sarà possibile intraprendere un viaggio nei sapori e nella magia del Natale. Ci sono anche dei mercatini dove è possibile acquistare dei pezzi unici e dei regali originali. Per i più piccoli saranno allestite delle casette di marzapane e non mancheranno delle attività ludiche come il disegno e i laboratori con dimostrazione di pasticceria a tema. È possibile partecipare a queste attività dando un piccolo contributo.