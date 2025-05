9 Maggio 1978, trovato il cadavere di Aldo Moro: il ricordo della Capitale

Una corona di fiori è stata posata sotto la targa nel luogo in cui 47 anni fa ci fu il tragico rinnovamento

Oggi è l’anniversario del ritrovamento del corpo senza vita di Aldo Moro a via Michelangelo Caetani: qui, il 9 maggio 1978, il cadavere dell’esponente della Democrazia Cristiana venne abbandonato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia.

Oggi, a 47 anni da quel giorno, la città si è stretta di nuovo in raccoglimento, con una cerimonia presieduta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Una corona di fiori è stata deposta ai piedi della lapide che ricorda Aldo Moro. In un Paese che fatica ancora a fare i conti con alcune pagine della sua storia recente, il 9 maggio è diventato il Giorno della memoria per le vittime del terrorismo, e via Caetani il suo epicentro simbolico.