730 precompilato, lo hai già inviato? FERMATI SUBITO: rischi fino a 260€ di rimborso in meno | Il Caf non te lo aveva detto

Prima di inoltrare la dichiarazione precompilata, è necessario conoscere in modo dettagliato la nuova riforma del governo.

A fine settembre è fissata la data di scadenza entro la quale poter inviare il modello 730 all’Agenzia delle Entrate, al Caf (centro di assistenza fiscale) oppure al sostituto d’imposta. Per coloro che rientrano nell’ultimo caso è fondamentale ricevere una copia del modello 730 e il prospetto di liquidazione, incluso il rimborso.

La data di erogazione del suddetto si baserà sulla presentazione del 730. Il 15 giugno riguarda le dichiarazioni arrivate entro il 31 maggio 2025, il 29 giugno per quelle presentate dal 1 al 20 giugno, infine il 23 luglio per i modelli consegnati dal 21 giugno al 15 luglio.

Questo è il secondo anno consecutivo in cui è permesso l’invio del modello precompilato, reperibile presso il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (basta accedere all’area personale). Si ricorda però di apportare le modifiche necessarie, qualora ce ne fossero, in quanto i dati presenti si riferiscono a quanto dichiarato negli anni precedenti.

Certificazione unica: l’errore più comune

Molti dipendenti si trovano a dover gestire più certificazioni uniche, soprattutto coloro che vantano un contratto a tempo determinato poiché nel periodo in cui non lavorano hanno diritto ad usufruire della Naspi, ovvero l’Indennità mensile di disoccupazione.

Ed è qui però che iniziano i problemi perché si tende a fare uno degli errori più gravi se si ha a che fare con il modello 730 precompilato. In questi casi infatti non viene calcolato in modo corretto il totale dei giorni necessari per la detrazione da dipendente. Ciò risulta in una mancanza di detrazioni e un incremento delle tasse.

Tagli e Bonus

Rispetto agli anni precedenti, le detrazioni fiscali si ridurranno per i cittadini che hanno un reddito superiore a 50 mila euro. Tale cambiamento riguarda nello specifico le spese che dispongono di normalmente di un’agevolazione del 19%. Queste ultime comprendono diversi ambiti, da quello scolastico allo sport, fino ad arrivare ai costi sostenuti per gli animali domestici. La nuova riforma fiscale dunque prevede che se si supera la suddetta soglia reddituale, verranno tolti 260 euro dalle detrazioni spettanti.

Un’altra novità riguarda quello che è stato soprannominato il Bonus Natale, pari a 100 euro, introdotto per la prima volta lo scorso anno. Ci sono però alcuni lavoratori che non lo hanno ricevuto, soprattutto coloro che avevano un datore di lavoro che non fungeva da sostituto d’imposta. Tuttavia, con il prossimo modello 730, anche questi ultimi avranno la possibilità di beneficiare del Bonus.