3 location mozzafiato a Roma per sposarsi: questi luoghi sembrano incantati

Sei di Roma o lo è la tua dolce metà e sei in procinto di sposarti? Oppure avete optato per il vostro matrimonio per la Città Eterna? Ecco tre delle migliori location dove dirvi il sì più bello della vostra vita.

Il matrimonio, si sa, è uno dei, se non il passo più importante della propria vita. Del resto si dice che ci si sposa una volta sola. Entrambi gli sposi ci tengono molto a fare tutto al meglio e auspicano che sia tutto perfetto nel giorno del loro sì più bello. Dal momento esatto in cui il lui della coppia fa la proposta alla fidanzata, ecco che incomincia un vero e proprio “lavoro” per la programmazione.

Le prime cose da decidere sono indubbiamente la location, il ristorante, le fedi, le bomboniere, gli abiti per gli sposi e un sacco di altri dettagli. La tradizione classica prevedeva la celebrazione del rito il chiesa, oppure nella sala comunale, a seconda della scelta della formula, la trasferta al ristorante e il proseguo dei festeggiamenti.

Ora tantissimi novelli sposini preferiscono invece la formula che prevede lo svolgimento in toto in una sola ed unica location, solitamente una villa. Qui avvengono le nozze, come si suol dire, dalla A alla Z. Parliamo dune de la vestizione degli sposi, il rito, generalmente officiato da un funzionario comunale, il pranzo e la super festa.

Matrimonio, nuova modalità molto in voga

utto questo generalmente è possibile dire che costituisca una grande comodità non solo per gli sposi, ma anche per gli invitati in primis, nonché per coloro che vengono ingaggiati per occuparsi della documentazione tramite fotografie e video. Ad ogni modo quali sono o possono essere le migliori location capitoline dove celebrare un matrimonio degno del nome che porta?

La prima che può essere nominata è senza dubbio Villa Miani, un elegante edificio neoclassico situato sulla collina di Monte Mario. Il panorama offerto è sicuramente spettacolare, per non dire mozzafiato. Una delle ville più richieste nella Città Capitolina per quanto riguarda appunto l’organizzazione di eventi.

Le imperdibili location per un matrimonio da mille e una notte

Villa Aurelia subito dopo. Edificata sulla sommità del Gianicolo dal Cardinal Girolamo Farnese nel 1650. Location assolutamente esclusiva, con la possibilità di essere affittata per l’appunto in esclusiva dal cliente che può scegliere le migliori stanze in cui svolgere la cerimonia e il ricevimento.

Catello di Tor Crescenza lungo via Flaminia a pochi minuti da Ponte Milvio, assolutamente superlativa e ricchissima di giardini, opere d'arte di varia natura ed affreschi. Una location dunque da mille e una notte e l'ideale dove poter celebrare il giorno del sì più importante della nostra vita.

