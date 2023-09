Vogue “Forces of Fashion”, per la prima volta a Roma all’ex Mattatoio: annunciati i primi ospiti

Forces of Fashion, l’evento che Vogue organizza ogni anno a New York e che quest’anno coinvolgerà anche Città del Messico e Mumbai, arriva per la prima volta a Shanghai e a Roma. Nella Capitale italiana, sarà ospitato nel suggestivo complesso architettonico dell’ex Mattatoio, polo culturale contemporaneo nel quartiere Testaccio, il prossimo 21 ottobre. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

L’evento, gratuito e su registrazione, organizzato grazie alla collaborazione e al supporto dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Moda, Turismo e Sport di Roma Capitale, partner istituzionale dell’iniziativa, vuole dare al pubblico l’opportunità di incontrare chi disegna le collezioni, chi le vive e chi le racconta, in un dialogo tra generazioni, sensibilità e attitudini.

Al centro, la moda come barometro della realtà, come strumento di rinascita e di cambiamento, come avamposto dell’evoluzione del costume e della cultura, come interlocutore privilegiato per le arti, ma anche come piattaforma in cui costruire la propria carriera.

Non mancheranno, infatti, iniziative ad hoc pensate per chi sogna il proprio futuro nel settore. Un’occasione unica per tutti coloro che amano la moda e che potranno viverla in prima persona con i protagonisti del settore, i grandi stilisti e la nuova generazione, gli editor di Vogue e le star del cinema.

Saranno i due grandi padiglioni dell‘ex Mattatoio di Roma a ospitare l’appuntamento, il cui programma valorizzerà le felici connessioni tra moda, cinema, made in Italy e artigianato. Il padiglione 9B ospiterà workshop e spazi esperienziali, mentre nel padiglione 9A si svolgeranno i talk che vedranno sul palco grandi protagonisti della moda, del costume e del cinema che faranno conoscere al pubblico le loro visioni.

La magia del cinema sarà al centro della conversazione tra l’Attrice, Modella e Regista Isabella Rossellini e Paola Malanga, Direttrice Artistica della Fondazione Cinema per Roma e della Festa del Cinema. A raccontare invece la loro visione della moda Sabato De Sarno, Direttore Artistico di Gucci, in dialogo con Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia, e Pierpaolo Piccioli, Direttore Artistico di Valentino, protagonista di un talk insieme alla Giornalista, Scrittrice, Autrice teatrale e Conduttrice radiotelevisiva Concita De Gregorio.

Si confronteranno sul ruolo delle donne nel mondo della moda Silvia Venturini Fendi, Direttore Artistico Accessori e Collezioni Uomo di Fendi e Maria Grazia Chiuri, Direttrice Artistica delle collezioni donna Haute Couture, ready-to-wear e accessori Dior, con la moderazione di Silvia Schirinzi, Fashion Director di Rivista Studio.

Sul palco insieme al Professore Associato e Scrittore Emanuele Coccia alcuni dei talenti protagonisti di FashionPanorama – TheItalianNewWave – il progetto a cura di Vogue Italia e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che dà voce e visibilità alle nuove generazioni di stiliste e stilisti italiani. ACT N°1, Gisèle Claudia Ntsama, Cormio, lessico familiare, Medea, Panconesi, Niccolò Pasqualetti, SSHEENA racconteranno infatti come la nuova generazione di talenti Made in Italy si stia dedicando a "Building new esthetics".

Vogue e la sua storia, sarà il protagonista dell’ultimo talk, che coinvolgerà Edward Enninful, Editor-in-Chief of British Vogue e European Editorial Director of Vogue e Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia.

“Siamo entusiasti di portare nella Città Eterna la prima edizione italiana di Forces of Fashion. Accanto al ricco palinsesto di talk, siamo orgogliosi di poter offrire agli ospiti attività e momenti ad hoc capaci di far vivere a chi verrà all’ex Mattatoio il nostro mondo, un segno del nostro desiderio di stare tra la gente e accogliere un pubblico il più possibile ampio nella nostra visione della moda.

Da quasi 60 anni Vogue Italia si impegna a fotografare e raccontare lo spirito del tempo con il linguaggio della moda, tenendo alto il dibattito internazionale e divertendosi al tempo stesso. Oggi continuiamo a farlo con l’obiettivo di portare storie, idee e la moda Made In Italy in un circuito globale che conta ben 28 edizioni”. commenta Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content Vogue Italia.

“Con il sindaco Gualtieri abbiamo fortemente voluto che un evento internazionale dedicato alla moda e di altissimo livello come questo si svolgesse a Roma e in forma totalmente gratuita. Con Vogue e Force of Fashion, Roma riceve il testimone direttamente da New York e dalle principali metropoli del mondo.

L’obiettivo è creare un’opportunità concreta di conoscenza e di approfondimento per tutte e tutti coloro che amano la moda e il design. Penso alle ragazze e ai ragazzi che sognano un futuro in questo campo, a quelli che studiano nelle Accademie di moda della nostra città ma anche ai professionisti del settore che dal confronto con i direttori artistici, gli stilisti e agli esperti di fama internazionale potranno trovare spunti unici e stimoli interessanti per il loro lavoro.

Il 21 ottobre, in un luogo culturalmente significativo e di trasformazione come l’ex Mattatoio di Roma, i più importanti nomi del fashion internazionale si incontreranno per celebrare la moda e confrontarsi sulle tendenze future. Un grande evento che troverà eco nei principali media internazionali e di settore, un ulteriore tassello che restituisce a Roma la centralità che merita per storia e tradizione”. Lo afferma Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale a moda, turismo, sport e grandi eventi.

“Siamo grati al Comune di Roma per la straordinaria accoglienza e per aver creduto nel progetto dall’inizio. Oltre ai valori condivisi quali l’attenzione alla sostenibilità, l’inclusività e la creatività, percepiamo la volontà concreta di fare sistema, supportarsi a vicenda e coltivare un dialogo autentico, capace di includere generazioni diverse e differenti punti di vista“. aggiunge Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content Vogue Italia.

Per chi non sarà presente, sarà possibile seguire i talk in streaming sul sito dedicato di Forces of Fashion.

Nel contesto di Forces of Fashion, dal 19 al 22 ottobre, sarà possibile, grazie a una speciale collaborazione con Marsilio Arte e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, visitare la mostra “Helmut Newton. Legacy”, che aprirà al pubblico il 18 ottobre all’Ara Pacis, in compagnia di Francesca Marani, Senior Photo Editor di Vogue Italia: un’occasione unica per tutti gli appassionati di fotografia di moda. I biglietti per partecipare all’evento saranno in vendita a partire da fine settembre sul minisito di Forces of Fashion.

