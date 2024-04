Zodiaco ed economia, gravi perdite per questi segni: evita di spendere o rimani senza un soldo a fine mese

Volete sapere che prospettive ci sono per i segni zodiacali dal 2 al 7 aprile? Ecco tutta la settimana che vi aspetta.

Quali sono i segni più anticonformisti dello zodiaco? In cima alla lista troviamo sicuramente l’Acquario che è un segno molto eccentrico. Chi è nato sotto il segno dell’Acquario è una persona visionaria, sempre un passo avanti con il mondo con una grande passione che è contagiosa. La loro mente è libera e sono persone molto energiche.

L’Acquario è un segno che non scende a compromessi e no teme il giudizio degli altri. Poi c’è il segno del Leone che è sempre un segno sfidante. I Leoni di solito sono persone nate per essere dei leader, sono persone audaci e coraggiose e molto determinate.

Tra i segni anticonformisti troviamo anche i Pesci: chi è nato sotto questo segno è un grande sognatore che non nuota controcorrente ne flusso della vita.

Sono persone empatiche e compassionevoli ma al tempo stesso anche ribelli nell’animo. Cercano sempre di superare i loro limiti imposti dalla società e dalla realtà che stanno vivendo e danno vita ai loro sogni più audaci.

Segni zodiacali settimana dal 2 al 7 aprile

Non avete mai provato a consultare un oroscopo finanziario? Tante persone si affidano a questo tipo di oroscopo per capire quale sia il periodo migliore per investire il proprio capitale sui mercati azionari e su tutti gli altri asset. Ma ci sarà tanta fortuna dopo la Pasqua? Per lo Scorpione per esempio durante la settimana che va dal 2 al 7 aprile avrà Giove in opposizione.

I suoi investimenti purtroppo saranno tutti piuttosto sfortunati. Questa settimana potrebbe essere quindi il momento giusto per prendersi una pausa e ripensare il proprio piano operativo in Borsa. Dopotutto Giove non rimarrà in opposizione per sempre no?

La variabilità dell’oroscopo

Venere entra in Ariete e bisogna stare attenti a queste energie contrastanti. Sole e Mercurio rimangono in Ariete. Alcuni segni raggiugnono i risultati sperati e riescono a gestire le situazioni nel migliore dei modi.

Per tutti gli altri invece c’è frustrazione e insoddisfazione che è sempre dietro l’angolo purtroppo. Chi è nato sotto il segno del Toro affronta le giornate con rinnovato vigore ed energia. I Capricorno si sentono molto isolati in amicizia e sul lavoro. E voi quale segno siete? Vi aspettavate tutto questo?