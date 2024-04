Dentifricio, altro che denti sani: al suo interno c’è un ingrediente dannosissimo | Il conto del dentista sarà un salasso

Sapevate che nel dentifricio è presente un ingrediente dannoso proprio per i denti? Ecco tutto quello che sappiamo.

Usiamo tutti il dentifricio per lavarci i denti ogni giorno, ma avevamo mai pensato alla sua storia? Colgate Ribbon Dental Cream è stato il primo dentifricio ad essere commercializzato nei tradizionali tubetti spremibili, a partire dal 1896. In precedenza il dentifricio era sempre stato venduto in vasetti di vetro, sin dal 1873.

Il primo riferimento noto che potrebbe riferirsi al dentifricio si ritrova in un manoscritto dall’Egitto, nel IV secolo a.C., che prevede una miscela di fiori di iris. Il dentifricio viene utilizzato da tutti e deve adempiere a tante funzioni come per esempio deve rimuovere i residui del cibo dai denti, elimina l’alitosi, previene malattie gengivali come la gengivite.

Generalmente il dentifricio si presenta proprio come una pasta, una crema oppure viene messo in commercio in gel o in composizioni miste. I dentifrici non sono pensati per essere ingeriti, infatti contengono alcune sostanze che sono tossiche per l’organismo.

Ovviamente se buttate giù una minima parte di prodotto non succede nulla. L’importante è sempre e comunque risciacquare molto bene la bocca passando anche il colluttorio subito dopo.

Il dentifricio e i suoi ingredienti

Sapevate che nei dentifrici per bambini è presente lo zucchero? Il mensile dei consumatori francesi, 60 Millions de Consommateurs, ha recentemente condotto un’inchiesta approfondita sui dentifrici destinati ai bambini.

Dalla ricerca che è stata condotta è emerso che c’è dello zucchero nei dentifrici per bambini. Lo zucchero non è forse responsabile della carie? E allora perché viene messo nei dentifrici destinati ai più piccoli?

Un’altra inchiesta

L’altra inchiesta riguarda anche l’assenza di fluoro nei dentifrici per bambini. Il fluoro è però importante nel proteggere dalle carie. 60 Millions de Consommateurs raccomanda ai genitori di prestare attenzione alla composizione dei dentifrici per bambini, optando preferibilmente per quelli contenenti fluoro e evitando quelli con zuccheri aggiunti.

Nei dentifrici troviamo soprattutto il saccarosio oppure altri zuccheri. Guardate sempre gli ingredienti per non farvi trarre in inganno dalle confezioni. Non state a guardare delle diciture che sono lì soltanto per fare marketing ma focalizzate la vostra attenzione sull’inci del prodotto. E voi quale dentifricio scegliete per i vostri bambini? Siete attenti agli ingredienti oppure non ci avete mai fatto caso?