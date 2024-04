Matrimonio a Roma, organizzare un evento indimenticabile costa meno di quanto pensi: pianificalo subito

Ecco tutto quello che dovete sapere sui matrimoni in Italia - romait.it Depositphotos

Quanto costa organizzare un matrimonio? Tutto dipende dal vostro budget e da tanti altri fattori: ecco che cosa dovete sapere.

Quando si parla di matrimonio, si pensa a tante coppie insieme e felici da tanto tempo. Per esempio per i reali inglesi com’è stato? Carlo e Camilla sono da 19 anni insieme. Come festeggeranno? Carlo e Camilla si sposarono il 9 aprile del 2005, trent’anni dopo il loro primo incontro.

«Non organizzeranno feste o cose del genere. Forse lo faranno per i 20 anni di matrimonio. Sono sicuro che ci sarà un biglietto e poi un regalo, così come usano fare tante altre persone», ha detto l’ex maggiordomo.

«Sono sicuro che quest’anno sarà più toccante e probabilmente più emozionante con tutto quello che sta succedendo – ha detto Harrold – Non ho dubbi che saranno insieme per l’occasione e sono sicuro che, a porte chiuse, probabilmente faranno una cena romantica, soltanto fra loro».

Voi come avete organizzato il vostro matrimonio? Avete scelto una location particolare oppure avete fatto qualcosa di tradizionale? Avete scelto matrimonio in chiesa oppure civile?

Il costo dei matrimoni in Italia

Volete sapere il costo dei matrimoni nel nostro paese? Il costo di un matrimonio in Italia si aggira sui 21.090€ ma può subire variazioni a seconda della regione e del numero di invitati presenti e del tipo di evento organizzato.

Per esempio partiamo dal catering per il banchetto si aggira sui 125€ a persona; il servizio fotografico completo sui 1850€; un buon servizio di make-up sui 175€; il costo di un parrucchiere è di circa 200€ i fiori per il matrimonio costano all’incirca 1500€; l’auto nuziale sui 445€.

Altri costi che dovete considerare

Volete l’animazione? Allora dovete tenere conto che la cifra si aggira intorno ai 575 euro. Ecco altri prezzi da capogiro: il costo della musica si aggira sui 1100€, le fedi nuziali sui 930€, le bomboniere sui 725€, la torta nuziale all’incirca 490€. Ma a quanto ammonta la spesa per ogni singolo invitato?

La spesa si aggira intorno ai 100 euro a persona ma può arrivare fino ai 200 euro circa. Dovete considerare anche la location che vi costa fino ai 4 mila euro. Poi il menù: volete un menù a kilometro zero oppure scegliete qualcosa di più sfizioso? Dovete pensare anche a chi beve al vostro matrimonio e quindi alla scelta di un buon vino.