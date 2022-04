Zelensky, quanto è ricco? Forbes calcola il suo patrimonio

In queste settimane sui social stanno circolando informazioni sull’ammontare del patrimonio del leader ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo queste fonti, non verificate, la ricchezza del presidente è di 1.4 miliardi di dollari.

Tuttavia, per sgonfiare questa bufala e smentire i meme, che raffigurano Zelensky come zio paperone, interviene la rivista economica statunitense Forbes, rinomata per la sua affidabilità nei calcoli finanziari.

Secondo il magazine Zelensky non sarebbe un miliardario, ma neppure un nulla tenente. Ma questo non gli garantirà l’entrata nella classifica dei più ricchi al mondo, nella quale infatti non sarà presente.

Presidente Zelensky: patrimonio di 20milioni di dollari

Secondo i dati e le ricerche fatte da Forbes, l’attuale leader ucraino avrebbe un patrimonio di circa 20milioni di dollari.

La sua entrata principale sarebbe “una quota stimata del 25% in Kvartal 95″, ossia un gruppo di società che producono spettacoli umoristici. Infatti, anche Servant of the People, la serie tv con cui Zelensky è diventato famoso e nella quale interpreta un insegnante di scuola superiore e poi viene eletto a presidente, è stata prodotta dalla società.

Le sue azioni attualmente sarebbero state trasferite agli altri soci, al seguito delle sue elezioni, ma una volta terminato l’incarico le riacquisterà. Con una fatturazione di circa 30 milioni di dollari annui, la quota del presidente ammonterebbe a 11 milioni di dollari.

Per quanto, invece, riguarda gli immobili il magazine ha stimato che “l’intero portafoglio immobiliare di Zelensky valga 4 milioni di dollari“. In questa cifra rientrano l’appartamento al centro di Kiev, altri due appartamenti di cui è co-proprietario, una singola proprietà commerciale e cinque posti auto.

Inoltre, secondo altre voci che sono circolate in rete, il presidente ucraino sarebbe possessore anche di cinque yacht di lusso e di tre jet privati. E avrebbe investito circa 60 milioni di dollari in azioni nelle società di Saudi Aramco, Meta e Tesla. Tuttavia, “Forbes non ha trovato prove di una tale flotta e se Zelensky possiede azioni in quelle società è difficile credere che tali azioni valgano intorno a 60 milioni“.

Infatti, come afferma il giornale, “stimiamo che lui e sua moglie, Olena Zelenska, condividano un conto bancario di circa 2 milioni di dollari in contanti e titoli di stato. Gli altri asset, costituiti da due auto e alcuni gioielli, non valgono più di 1 milione di dollari“

