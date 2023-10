Zaetta (Alleanza), ‘vogliamo essere qualità’

(Adnkronos) – “Vogliamo essere qualità. Per guardare al futuro abbiamo fatto la cosa più classica, abbiamo guardato al passato e siamo andati alla ricerca delle nostre radici”. Così la responsabile Tutela rischi di Alleanza Assicurazioni, Laura Zaetta, in occasione della Convention annuale dal titolo “il nostro stile ci rende unici” in corso a Genova presso i Magazzini del Cotone. Un percorso che ha portato, attraverso un confronto “sulla qualità e sui valori”, a una novità: “Abbiamo scritto una ‘Carta della qualità distributiva’, una sorta di Carta Costituzionale dell’Alleanza Assicurazioni, una bussola che ci guida attraverso valori come l’ascolto, la preparazione, la chiarezza, la trasparenza. Perché – ha spiegato Zaetta – nei confronti dei nostri colleghi, nei confronti di noi stessi, ma soprattutto nei confronti del cliente, vogliamo essere qualità”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

