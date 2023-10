X Factor Live al via stasera, inizia la sfida tra i 12 concorrenti

(Adnkronos) – Partono da stasera, alle 21.15 su Sky, i Live di X Factor 2023. I 12 concorrenti selezionati dai giudici Dargen D'Amico, Morgan, Ambra Angiolini e Fedez si sfideranno dal vivo a partire da oggi a colpi di musica sul palco dell’X Factor Arena. A condurre lo show sarà Francesca Michielin, che arriva ai Live dopo aver accompagnato nelle prime fasi giudici e artisti in gara. Superospite della serata Laura Pausini. Sul palco dei Live, Fedez porta con sé una squadra tutta al femminile con ASIA, SARAFINE e Maria Tomba. Ambra schiera quindi Matteo Alieno, Angelica e Gaetano De Caro. Dargen fa scendere in campo Stunt Pilots, SETTEMBRE e Il Solito Dandy. Per Morgan, infine, ci saranno gli Animaux Formidables, SickTeens e SELMI. A seguire di comune accordo con i concorrenti tutte le fasi di creazione e realizzazione delle performance saranno i giudici. E succederà sin da subito, dal primo Live Show di oggi, durante il quale, gli artisti in gara saranno divisi in due manche in cui proporranno cover di brani di artisti popolarissimi della scena musicale italiana e internazionale. Nelle settimane successive, torneranno le amatissime manche a tema, la manche orchestrale, la giostra – la manche più breve della stagione, durante la quale i concorrenti eseguiranno i propri brani in una sorta di velocissima catena senza pause tra uno e l’altro – e ovviamente la puntata in cui saranno presentati i brani inediti dei ragazzi ancora in gara. Nel team creativo che settimana dopo settimana affiancherà i giudici in questo lavoro, immaginando e poi creando concretamente lo show musicale e televisivo all’interno della nuova X Factor Arena di Assago (alle porte di Milano), confermati Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica che si è distinta negli anni per il successo riscontrato nel mondo dello spettacolo e dell’entertainment. Superospite del primo Live è Laura Pausini, pop star internazionale – vincitrice, tra gli altri riconoscimenti, di un Grammy Award, 4 Latin Grammy, un Golden Globe, oltre a una nomination agli Oscar –, che presenterà in anteprima sul palco dell’X Factor Arena il suo nuovo disco “Anime Parallele” (“Almas Paralelas” nella versione spagnola), disponibile in tutto il mondo da venerdì 27. I Live Show di X Factor 2023 saranno tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go; il mercoledì successivo al primo on air saranno poi proposti in prima serata su TV8. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

