X Factor, Astromare show alle audizioni: “I vincitori”

Nella seconda puntata di X Factor 2023 'atterrano' gli Astromare. Il duo di 17enni dà spettacolo con Great Balls of Fire nelle audizioni di oggi. L'interpretazione del capolavoro di Jerry Lee Lewis, tra batteria e pianoforte, esalta i giudici nell'esibizione cominciata con Whole lotta shakin' goin' on: Morgan balla dall'inizio alla fine, Ambra è entusiasta, Dargen D'Amico e Fedez mostrano totale apprezzamento. Sui social, l'esibizione convince tutti e su X i post categorici abbondano: "I vincitori", "Hanno già vinto", "Abbiamo i vincitori" si legge tra i commenti alla clip che riassume l'audizione trionfale. Chi sono gli Astromare? Francesco e Carlo Alberto hanno 17 anni, si conoscono dalle scuole medie. "Suoniamo dal vivo da un po' di tempo in albergo. Suoniamo da circa 4 anni, per tutta l'estate" a Jesolo, spiegano ridendo. E il nome del duo? "E' il nome dell'albergo", ammettono.

