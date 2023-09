X Factor 2023, oggi seconda puntata audizioni: anticipazioni – Video

(Adnkronos) – La prima puntata di X Factor 2023, giovedì scorso, aveva già regalato emozioni e sorprese: storie intense e toccanti o altre più vivaci e divertenti, presentazioni un po’ così così ma che sfociavano poi in performance da standing ovation (sottolineate, puntualmente, dai giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan) o, al contrario, brani eseguiti in maniera tutt’altro che soddisfacente. La puntata di oggi, giovedì 21 settembre, la seconda di Audition alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW (e poi sempre disponibile on demand), promette di non essere da meno. Francesca Michielin accoglierà tra backstage e palco nuovi aspiranti concorrenti: interessantissimi talenti nel canto, altri più bravi come performer e altri ancora che invece riportano alla mente le strane movenze di Gollum de 'Il Signore degli Anelli', brani che omaggiano il cantautorato italiano e inediti dance irresistibili che riportano in auge il twerking. Non mancheranno battibecchi tra i giudici e momenti più emozionanti, fino a una speciale 'carrambata' per Morgan… Immagini concesse da Sky. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata