X Factor 2023, Angelica commuove con ‘La notte’ di Arisa – Video

(Adnkronos) – Angelica non ha mai cantato in pubblico perché è sempre stata "un po' gelosa della mia voce". Ed è proprio la sua voce a parlare per lei su quello che ha vissuto nell'ultimo anno: emozione pura sulle note de 'La notte' di Arisa. Tanto basta per lei alle Auditions di X Factor 2023 – ieri la prima puntata, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand – per conquistare 4 sì dai giudici, che le aprono così le porte dei Bootcamp. Immagini concesse da Sky. X Factor è in onda tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand

