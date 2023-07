Wimbledon 2023, Sinner: “Semifinale con Djokovic match top della carriera”

(Adnkronos) –

"Sarà il match più importante della mia carriera, probabilmente". Jannik Sinner si prepara ad affrontare Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon 2023. L'azzurro è reduce dal successo nei quarti di finale contro il russo Roman Safiullin. Ora, lo aspetta la sfida con il serbo, detentore del titolo sull'erba londinese. "Scenderò in campo con un approccio positivo. So che Novak non perde sul centrale da 10 anni. Io mi riposerò e cercherò di godermi la partita più importante della mia carriera, probabilmente", dice Sinner alla Bbc. La semifinale "significa molto per me. Abbiamo lavorato tanto, con molti sacrifici in campo e fuori. Questo è un bel momento: cerco di giocare il mio tennis, ogni partita fa storia a sè".

Nei quarti, "dopo aver perso il secondo set ho cercato di chiudere in 4 partite. Di sicuro è stata dura. Ero sopra di un break nel secondo set ma ho avuto un lieve calo mentale: è qualcosa su cui stiamo lavorando". Safiullin "è un avversario tosto da affrontare. Gli auguro il meglio per il resto della stagione, sono sicuro che andrà alla grande". —[email protected] (Web Info)

