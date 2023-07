Wimbledon 2023, Sabalenka e Jabeur in semifinale singolare femminile

(Adnkronos) – Aryna Sabalenka si qualifica per le semifinali deal torneo femminile di Wimbledon 2023. La bielorussa si è imposta in due set sulla statunitense Madison Keys, con il punteggio di 6-2, 6-4, in un'ora e mezza di gioco. La 25enne n.2 al mondo, semifinalista anche nel 2021, affronterà Ons Jabeur. La tunisina, numero 6 del mondo e del seeding, si è imposta sulla kazaka Elena Rybakina, numero 3 del ranking Wta, in rimonta in tre set con il punteggio di 6-7 (5-7) 6-4, 6-1. —[email protected] (Web Info)

