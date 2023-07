Wimbledon 2023, Berrettini sconfitto da Alcaraz negli ottavi di finale

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz batte Matteo Berrettini negli ottavi di finale di Wimbledon 2023. Lo spagnolo, numero 1 del mondo sconfigge l'azzurro per 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 e si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà il danese Holger Rune. Berrettini è costretto subito a remare controcorrente: primo game e 2 palle break per Alcaraz. Il romano riesce a risalire da 15-40 e ad evitare guai. Dopo l'avvio 'frizzante', i successivi turni di servizio scivolano via senza altri scossoni (3-3), con lo spagnolo che concede meno dell'azzurro alla battuta. Berrettini torna a rischia nel settimo game: un'altra palla break, che l'azzurro annulla (4-3) prima di spezzare l'equilibrio. Berrettini è aggressivo nell'ottavo game, con uno smash si procura 2 palle break: la prima se ne va con un errore gratuito, la seconda vale il 5-3. L'italiano può servire per il set e la seconda chance viene sfruttata: 6-3 in 43'. Alcaraz accusa il colpo, rischia di cedere il servizio anche in avvio della seconda frazione ma 'dribbla' una palla break e si salva (1-0) mentre il livello del gioco diventa altissimo (1-2). Il numero 1 del mondo alza il ritmo e sfonda nel quarto game con un break a zero (3-1), mantenendo il vantaggio (5-2) e chiudendo 6-3 il set in cui commette solo 3 errori gratuiti, 2 dei quali nell'ultimo game. Berrettini si aggrappa al servizio nel terzo gioco del terzo set ma alla fine deve alzare bandiera. L'azzurro risale dal baratro (0-40), supera indenne anche la quarta e la quinta palla break, ma alla sesta opportunità Alcaraz sfonda (1-2). Il numero 1 del mondo gioca un tennis sublime e Berrettini prova a rimanere agganciato al match (2-3) ma non crea mai i presupposti per colmare il gap e, alla fine, incassa il secondo break che chiude la frazione (3-6). I numeri possono aiutare a capire il livello di gioco di Alcaraz: Berrettini nel terzo set piazza l'80% di prime palle, ma l'iberico riesce a crearsi 10 palle break e a fare quasi un punto su due (44%) quando risponde. Chi è al servizio non ha problemi in avvio di quarto set (3-3), con Alcaraz che non paga dazio nonostante una tendenza al doppio fallo. Lo spagnolo non concede nulla e alla prima occasione colpisce. Break e allungo sul 5-3. Berrettini prova ad allungare la sfida, annulla 3 match point ma si deve arrendere quando Alcaraz trasforma il quarto: vince lo spagnolo. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata