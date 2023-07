Wimbledon 2023, Berrettini ritrovato? Parla il coach

(Adnkronos) – "Abbiamo ritrovato Matteo Berrettini? Secondo me non l'abbiamo mai perso, ha solo avuto dei momenti di difficoltà". Lo dice all'Adnkronos il coach di Berrettini, Vincenzo Santopadre, il giorno dopo la sconfitta negli ottavi di finale di Wimbledon 2023 contro Carlos Alcaraz. Berrettini ha tenuto testa allo spagnolo, numero 1 del mondo, giocando un ottimo match e arrendendosi dopo 4 set combattuti. "Matteo ha fatto un ottimo torneo, bisogna essere contenti. Veniva da momento di difficoltà e giocare uno Slam quando ti mancano partite sulle gambe è dura ma si è comportato benissimo: non ce lo aspettavamo, c'è da essere contenti", dice Santopadre. Il romano ha ripreso a giocare a Wimbledon dopo un lungo stop per problemi fisici che hanno condizionato la prima fase della stagione. Ora, continua Santopadre, "bisogna continuare a lavorare con tenacia e costanza. Penso che abbia 'scavallato' il momento problematico. fisicamente la sua performance è stata assolutamente all'altezza. Se ha perso non è per un calo fisico: e la testa va insieme, ha recuperato fiducia, perché quando è tanto che non giochi l'incognita di come andrai è ancora maggiore". —[email protected] (Web Info)

