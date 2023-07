Wimbledon 2023, Berrettini al terzo turno del tabellone maschile

(Adnkronos) – Matteo Berrettini batte l'australiano Alex De Minaur nel secondo turno di Wimbledon 2023 e con una prova eccellente vola al terzo turno nel tabellone del singolare maschile. L'azzurro sconfigge la testa di serie numero 15 per 6-3, 6-4, 6-4 in 2h10' e si prepara ad affrontare il vincente del match tra il tedesco Alex Zverev, numero 19 del seeding, e il giapponese Yosuke Watanuki.

Berrettini parte sparato, mette subito a segno il break e scappa sul 3-0 ipotecando la prima frazione. De Minaur rimane agganciato al set con fatica, tenendo con difficoltà il servizio nel settimo game. L'azzurro, invece, alla battuta non concede nulla: fa sempre punto quando piazza la prima e archivia la pratica per 6-3 in 33'. De Minaur alza la pressione in avvio di secondo set, procurandosi 2 palle break nel secondo game: Berrettini non trema, cancella le chance dell'australiano e alla prima opportunità piazza il break per allungare 2-1. Avanti 5-3, il romano potrebbe chiudere il parziale strappando nuovamente il servizio al rivale: il primo set point, però, se ne va. Bisogna aspettare il decimo game, e il terzo set point complessivo, per il 6-4 che indirizza il match verso l'azzurro. Berrettini non cala e, anche nel terzo set, capitalizza il passaggio a vuoto dell'avversario. De Minaur, sul 2-2, si fa male da solo con 2 errori gratuiti: prima un dritto, poi un rovescio e arriva il break che porta avanti l'azzurro (3-2). Berrettini mette il pilota automatico al servizio, non concede nulla a De Minaur e chiude i conti: 6-4, game over dopo 2h10'. —[email protected] (Web Info)

