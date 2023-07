Wagner sospende reclutamento. Prigozhin: “Resteremo attivi in Africa e Bielorussia”

(Adnkronos) – Wagner non ha bisogno al momento di reclutare nuovi mercenari e concentrerà le proprie attività in Africa e Bielorussia. In un messaggio audio pubblicato su un account Telegram legato al gruppo, Yevgeny Prigozhin fa sapere che si stanno decidendo i nuovi obiettivi di Wagner per "portare avanti la grandezza della Russia". Premesso che la maggior parte dei mercenari sono adesso in congedo, dopo "un lungo periodo di lavoro molto duro", Prigozhin ha chiarito che il gruppo resterà "attivo in Africa e nei centri di addestramento in Bielorussia". Il gruppo Wagner ha sospeso "a tempo indeterminato" il reclutamento di nuovi membri in quanto possiede "riserve di personale sufficientemente ampie", ha dichiarato su Telegram il servizio stampa della milizia mercenaria, precisando che, "a causa della presenza di grandi riserve di personale nella compagnia militare privata Wagner, al momento non è necessario reclutare nuovi membri. Il lavoro dei centri di reclutamento regionali della Wagner è sospeso a tempo indeterminato". Il gruppo Wagner non ha specificato se questa decisione si estende all'assunzione di nuovi membri in Bielorussia, dove attualmente ha sede un numero significativo di milizie. Il presidente bielorusso Alexandr Lukashenko avrebbe aiutato a mediare un accordo per il trasferimento in Bielorussia del fondatore di Wagner Prigozhin e delle sue truppe dopo che la loro "ribellione" armata alla fine di giugno si era fermata prima di raggiungere Mosca. Il gruppo aveva annunciato il 2 luglio di aver sospeso il reclutamento di nuovi membri in Russia per un mese. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato in seguito di aver confiscato migliaia di pezzi di equipaggiamento militare a Wagner, inclusi carri armati, veicoli blindati e altro materiale pesante. Minsk ha successivamente confermato che i combattenti Wagner sono presenti in Bielorussia per fornire supporto all'addestramento all'esercito bielorusso. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

