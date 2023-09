Vuelta di Spagna 2023, oggi 19esima tappa: orari, dove vederla in tv

(Adnkronos) – Vuelta di Spagna 2023, oggi è il giorno della tappa 19 totalmente pianeggiante. Si corre nella Provincia di Leon da La Baneza a Iscar per 177 chilometri. Si tratta dunque di una tappa disegnata per velocisti. Favoriti dunque gli sprinter, partendo dalla maglia verde Kaden Groves, poi Juan Molano, Boy Van Poppel, Hugo Hofstetter, Alberto Dainese, Filippo Ganna e Milan Menten. Si parte alle 13.15 per arrivare tra le 17.20 e le 17.42. La gara sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

