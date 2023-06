Violento temporale su Milano, allagamenti e alberi caduti

(Adnkronos) – Disagi alla viabilità, strade allagate e alberi caduti. Un violento nubifragio ha colpito Milano e l’hinterland verso le 4.30 del mattino. Una bomba d'acqua che ha fatto registrare fino a 70mm di pioggia. Tra le zone più colpite i quartieri di Isola-Maggiolina, Città Studi e San Siro. Investito dal violento nubifragio anche il Comune di Arconate, nel Milanese. I problemi maggiori hanno riguardato la zona Nord-Ovest di Milano e in particolare Corbetta, dove si sono registrati diversi allagamenti di scantinati e cantine. Una ventina, circa, gli interventi dei vigili dl fuoco durante la notte, mentre questa mattina i vigili del fuoco sono al lavoro in una palazzina di San Giuliano in fase di ristrutturazione, nella quale si sono allagati alcuni appartamenti. Secondo le previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo coperto o poco nuvoloso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

