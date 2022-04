Vinitaly, Rossano Sasso (Istruzione): “La cultura del vino e dell’olio arriva nelle scuole”

Utilizzare l’istituzione scuola e i giovani come volano di espansione per l’identità territoriale, la promozione del territorio e la valorizzazione dei prodotti nazionali più tipici, in particolare il vino e l’olio.

È la mission, semplice quanto concreta, auspicata da Rossano Sasso, Sottosegretario al Ministero dell’ Istruzione, che insieme ai colleghi Lucia Borgonzoni e Gian Marco Centinaio ha siglato un protocollo d’intesa, finalizzato alla promozione della giornata internazionale dell’olio e del vino, prevista per il 7 maggio. Sen. Gian Marco Centinaio, Sen. Lucia Borgonzoni, On.le Rossano Sasso, Antonello Maietta (presidente AIS)

Il ruolo strategico della scuola nella promozione di vino e olio

Un accordo siglato a seguito di un incontro tenutosi in occasione di Vinitaly, la fiera a carattere enologico presso la quale ogni anno convergono le eccellenze dei prodotti vitivinicoli italiani.

“Il mondo della scuola non può che avere un ruolo strategico nella cura e nella valorizzazione delle risorse del nostro Paese”, ha dichiarato Rossano Sasso.

Lo stesso sottosegretario è fermamente convinto che “se anche domani avremo degli attenti custodi delle specificità e delle tradizioni delle nostre Regioni, è perché saremo stati bravi a gettare i semi della conoscenza e della sensibilità”.

L’iniziativa mira altresì a diffondere la cultura del bere in modo responsabile, che si traduce in una più consapevole attenzione nei confronti della qualità dei prodotti.

Nel frattempo, le parti sono a lavoro per garantire a tutti gli organi coinvolti margini di crescita, anche in ambito occupazionale. Un primo passo ben piantato nel presente, con lo sguardo proiettato sul futuro. Magari non troppo lontano.

Francesco Caselli

