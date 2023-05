Vieste, bimba di sei anni muore soffocata mentre mangia mozzarella

(Adnkronos) – Tragedia a Vieste nel foggiano dove una bambina di sei anni è morta per soffocamento forse dopo aver mangiato un boccone di mozzarella, come riportano alcuni siti locali. "Sono profondamente addolorato", ha scritto il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti in un post su Facebook dando notizia della scomparsa della piccola. "Restiamo senza parole di fronte alla fatalità di una vita che si interrompe in così tenera età e ne avvertiamo profondo il turbamento – continua Nobiletti – Esprimo a nome mio e della città la più sentita vicinanza alla famiglia di Aurora, con la speranza che possa trovare conforto nella memoria del suo sorriso e della sua innocenza, nonché la forza di superare il dolore di questa immane tragedia". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

