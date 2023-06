Vibo Valentia, cade da pedana: muore operaio a Gerocarne

(Adnkronos) – Un operaio di 54 anni è morto stamane in un incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento delle officine meccaniche Tassone di Gerocarne (Vibo Valentia). Secondo quanto si apprende, l’uomo, originario di Soriano, per cause non ancora accertate è caduto da una pedana perdendo la vita sul colpo. Giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

