Viaggi, cibo e bollette GRATIS, tutti questi lavoratori non dovranno più pagare quasi niente | Il Governo fa il regalo di Natale in anticipo

Non ci crederai, ma se appartieni a questa categoria di pressione puoi viaggiare addirittura senza spendere 1 euro! Ecco tutti i dettagli.

L’estate ormai è andata, in quanto da pochi giorni è subentrato l’autunno. Nonostante tutto le temperature permettono ancora di crogiolarsi al sole e così nei weekend c’è ancora chi si reca in spiaggia. In realtà per alcuni sono adesso iniziano le meritate vacanze e, di conseguenza, si approfitta del momento anche da un punto di vista economico.

Del resto è ben risaputo che nei periodi di bassa stagione c’è meno gente in circolazione, i servizi sono migliori e le spese da affrontare sono molto ridotte. C’è chi preferisce restare in Italia per andare alla scoperta di posti incantevoli senza tralasciare il lato dedito alla cultura e altri che voglio prendere un aereo per raggiungere mete lontane.

Ovviamente la scelta dipende soprattutto dal budget economico che si ha a disposizione. Infatti qualcuno si accontenta e decide un posto anziché un altro. Tuttavia potresti evitare di farlo grazie a un supporto economico messo a disposizione dal Governo. Come sempre nessuno è abbandonato al proprio destino grazie a dei supporti economici, ma è chiaro che si devono rispettare dei requisiti.

In questo caso l’unico requisito che bisogna rispettare consiste nel appartenere a una determinata categoria professionale. Sono in arrivo delle agevolazioni con vari sconti su trasporti, alimenti, servizi finanziari e addirittura assicurazioni! Andiamo a scoprire chi sono i fortunati.

Tutto gratis per chi lavora in un determinato settore

Trenitalia offre il 10% di riduzione sulle tariffe Frecciarossa, Intercity e altri treni nazionali. Poi c’è Italo che garantisce il 20% di sconto sulla tariffa smart con prenotazione anticipata e Ita Airways applica addirittura il 15% di sconto su tariffe economy! Lo scopo è rendere più piacevole lo spostamento da un luogo all’altro e soprattutto di chi è un pendolare nella quotidianità.

Ci sono anche delle agevolazioni sui prodotti alimentari e a tal proposito Coldiretti e Campagna Amica hanno proposto il 15% di sconto su prodotti locali e biologici, mercati e agriturismi. Anche l’assicurazione sanitaria integrativa copre delle visite specialistiche, infortuni e interventi e nuove tutele per lo smart working. Ma chi sono i destinatari di tutto ciò? La risposta è immediata.

Agevolazioni su trasporti fino a opportunità finanziarie

Stiamo parlando del personale docente, ATA e dirigenti scolastici. Sul sito scuolalink.it queste agevolazioni sono un vero toccasana per chi si occupa dell’educazione dei giovani. Sconti su trasporti, agevolazioni su prodotti alimentari, copertura sanitaria integrativa e anche opportunità finanziarie.

In questo caso saranno concessi prestiti, mutui e conti bancari utili per affrontare delle spese personali. L’obiettivo del Governo è supportare sotto ogni punto di vista questa categoria di lavoratori che ogni giorno si occupa dei giovani.