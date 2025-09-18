“Vi mandiamo in pensione a 58 anni”, la nuovissima riforma pensioni manda a casa la Fornero | Il via libera del Governo

Con la nuova riforma sarà davvero possibile andare in pensione prima del previsto? Andiamo subito a scoprire qual è la verità.

Per quanto riguarda coloro che hanno un lavoro stabile, con tanto di contributi versati ogni anno, sperano a un certo punto di ritirarsi puntando su una buona pensione. Non ci crederai, ma il Governo ha introdotto a tal proposito una riforma che permette a una categoria di lavoratori di andare prima del previsto in pensione.

La categoria dei lavoratori interessata a questa nuova riforma potrebbe essere proprio la tua.

Riforma Pensioni 2026, ecco cosa prevede

La riforma di cui si sta parlando è la Riforma Pensioni 2026 e consente di andare in pensione prima secondo una scelta di un ricalcolo interamente contributivo dell’assegno spettante. In questo caso la faccenda riguarda le donne lavoratrici. Fino a poco tempo fa le lavoratrici con 35 anni di contributi e 58 anni di età potevano andare in pensione, ma adesso potrebbero esserci dei cambiamenti.

L’obiettivo consiste nel superare i paletti della Legge Fornero e rendere anche l’uscita dal lavoro più accessibile, introducendo correttivi per categorie fragili e con carriere discontinue. Questo amplierebbe ancora di più la platea delle beneficiarie.

La proposta che potrebbe valere per tutti

Andando nello specifico, si parla del rafforzamento delle Opzioni Donna e dovrebbe essere affiancato ad altre novità. Per il momento non c’è ancora nulla di concreto, fatto sta che da un lato ci sarebbe la proposta di introdurre la pensione a 64 anni per tutti.

In questo caso tutti i lavoratori andrebbero a casa a 64 anni con 25 anni di contributi che si possono raggiungere anche con l’utilizzo del TFR. Coloro che sono interessati all’argomento devono rivolgersi a chi è esperto del settore o documentarsi autonomamente sui siti appropriati.