ABBRONZATURA FLASH – In 2 ore sei nero carbone: i trucchetti degli esperti per abbronzarti più velocemente e senza rischi | Dermatologicamente approvati

L’estate sta finendo, ma vuoi raggiungere ugualmente l’abbronzatura perfetta? Con questi trucchetti sicuramente riuscirai nel tuo intento. Andiamo a scoprire quali sono.

Molte persone hanno la mania dell’abbronzatura nota come tanoressia. Il termine deriva dall’unione di due parole inglesi “tan” e “orexia”, che significano rispettivamente “abbronzatura” e “appetito”, e indica una dipendenza dall’esposizione al sole o alle lampade di abbronzanti.

Non ci crederai, ma chi ha questa mania non si sente mai abbastanza abbronzato e si cerca in tutti i modi di dare alla pelle il colore che tanto si desidera. In realtà è un qualcosa di preoccupante perché c’è una percezione distorta del corpo e spesso abbronzatura è sinonimo di benessere.

Sicuramente prima di andare nei centri abbronzanti si potrà ancora approfittare di queste giornate di mare per soddisfare questa sorta di esigenza. Poi all’appello non mancano coloro che amano prendere il sole, ma con moderazione. Non c’è la mania vera e propria, ma semplicemente la voglia di crogiolarsi al sole.

C’è chi non utilizza alcun tipo di crema solare perché si pensa ancora che rappresentino un ostacolo per il raggiungimento di un abbronzatura perfetta. In realtà bisogna sfatare questo mito perché è possibile raggiungere un colore della pelle perfetto in poco tempo con cinque trucchi.

Abbronzatura perfetta, scegli la crema più adatta per la tua pelle

Sul sito gibinprofumi.com è stata riportata la notizia senza tralasciare alcun tipo di dettaglio. Prima di tutto bisogna avere la giusta alimentazione perché alcuni cibi stimolano la produzione di melatonina. Essi sono ricchi di vitamine, betacarotene e grassi insaturi. Per questo motivo nella tua alimentazione dovresti aggiungere carote, sedano, cicoria, lattuga, frutta gialla, mandorle, frutta secca, olio d’oliva, semi di lino e pesce.

È anche fondamentale idratare il corpo bevendo almeno due litri di acqua al giorno. Altra cosa da non trascurare e l’utilizzo di acceleratori di abbronzatura e ci sono alcune creme che sono state elencate. Tra queste c’è l’Australian Gold Accelerator K (contiene olio di carota per idratare la pelle, vitamine ed emolienti di prugna e aloe vera.

Usa i materassino e determinati integratori

Per abbronzarsi più velocemente è necessario stare sulla superficie dell’acqua praticando uno sport acquatico o semplicemente stando su materassino. Tuttavia non dimenticare di proteggerti dai raggi solari.

Infine è consigliabile utilizzare degli integratori solari che si devono assumere a partire da 10 giorni prima dall’esposizione e anche dopo il periodo successivo. Aiutano a proteggere la pelle e a stimolare la melanina. Il quinto consiglio, infine, consiste nel preferire la doccia rispetto al bagno, nostro finale per asciugare la pelle e utilizzare creme idratanti come quelle a base di olio di karité.