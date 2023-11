Veronica Gentili preoccupa tutti: “stai dimagrendo troppo” | Com’è ‘ridotta’ per alcuni che l’hanno vista così

Veronica Gentili ha pubblicato delle foto sul suo profilo Instagram e qualcuno ha espresso un commento inerente al suo fisico. Ecco il post in questione

Veronica Gentili è la nuova conduttrice del programma Le Iene accanto a Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ha sostituito Belen Rodriguez e la maggior parte dei telespettatori sostiene che stia svolgendo nel migliore dei modi il nuovo incarico.

Nata a Roma il 9 luglio 1982, Veronica Gentili prima di dedicarsi alla conduzione ha tentato di intraprendere la carriera di attrice. Infatti il suo primo debutto è avvenuto al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti con l’Otello di William Shakespeare. Ha avuto una parte anche nel film cinematografico Come te nessuno mai di Gabriele Muccino nel 1999.

Poi nel 2013 ha iniziato la collaborazione con Il Fatto Quotidiano e due anni dopo si è iscritta all’ordine dei giornalisti pubblicisti. In un secondo momento ha deciso di passare alla conduzione di programmi televisivi ed ecco che per lei sono arrivate delle grandi occasioni, ovvero Buoni o cattivi e Controcorrente.

Come se non bastasse il 26 novembre 2020 ha pubblicato il suo primo libro intitolato Gli immutabili. Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto che continua ad ampliare con le sue esperienze professionali. Nonostante tutto c’è la critica che non manca mai.

Veronica Gentili ha perso dei chili secondo il web

Per quanto riguarda la vita privata Veronica Gentili è la sorellastra di Alessandro Vespignani, un celebre docente di fisica e informatica di un’Università di Boston. In un’intervista ha ammesso di essere fidanzata da 9 anni con Massimiliano Galimberti, un consulente editoriale.

Essendo un personaggio pubblico, tende spesso ad aggiornare il suo profilo con scatti di vita privata e di lavoro. Ultimamente ha voluto realizzare un post e qualche foto ha ricevuto dei commenti inaspettati.

“Dovresti mangiare di più”

“Le Iene sono tutte in nero? Ma orange is the new black. A tra poco! Ebbene sì, questa settimana ci siamo di venerdì!”, ecco cosa ha scritto Veronica Gentili nel post di Instagram di qualche giorno fa. Ha raccolto varie foto che la ritraggono prima, durante e dopo una delle puntate del programma Le Iene. Tanti sono i like che ha ottenuto, ma qualche utente social ha fatto un commento che non è passato inosservato.

La maggior parte dei follower le ha fatto i complimenti perché ha una bellezza semplice e non artefatta. Eppure c’è sempre qualcuno che ha qualcosa da dire. In questo caso per esempio è stato detto che dovrebbe mangiare di più perché è dimagrita troppo. Per fortuna non tutti la pensano in questo modo.