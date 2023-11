Antonio Jorio, dopo tanta fama derivata da Uomini e Donne oggi è scomparso: non meritava un finale simile

Molti si sono chiesti che fine abbia fatto il cavaliere di Uomini e Donne Antonio Jorio. Ecco di cosa si sta occupando nella vita quotidiana

Uomini e Donne è il programma televisivo di Maria De Filippi che va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dopo la soap opera turca Terra Amara. Da anni riscuote un grande successo e il merito è senza dubbio di coloro che si mettono in gioco nello studio televisivo.

Qualcuno riesce a trovare l’anima gemella e a gettare le basi per un solido futuro di coppia. Si possono menzionare clarissa Marchese e Federico Gregucci, Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, Marco Fantini e Beatrice Valli. Tutti ormai genitori innamorati e felici.

Poi ci sono altri, come Gemma Galgani, che sono ancora in attesa del grande amore. La dama di Torino accumula purtroppo una serie di delusioni, ma non perde mai la speranza di incrociare sul suo cammino qualcuno in grado di farle battere nuovamente il cuore.

Non tutti perseverano come lei, di conseguenza scelgono di andare via dal programma televisivo. Tra questi possiamo menzionare il cavaliere Antonio Jorio. Il pubblico femminile ricorda senza dubbio l’uomo per il suo indiscusso fascino buonanotte, ma che fine ha fatto? Andiamo subito a scoprirlo.

Gli anni di Antonio Jorio a Uomini e Donne

Nel 2015 uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne era il cavaliere Antonio, il quale è andato via di sua spontanea volontà. Fin dal primo giorno non è passato inosservato per il suo indiscusso fascino accompagnato da classe ed eleganza.

Aveva un modo di porsi davanti alle telecamere tale da ottenere solo consensi, soprattutto dalle telespettatrici. Occhi azzurri e capelli brizzolati sono state le caratteristiche che hanno conquistato soprattutto le dame Elga Profili e Barbara De Santi (ancora seduta nel parterre femminile).

Ecco di cosa si sta occupando l’ex cavaliere

Antonio, essendo uno scrittore giornalista, aveva colto l’occasione per farsi pubblicità. A un certo punto ha voluto salutare il pubblico per poi chiedere alla De Filippi di essere invitato nello studio per dare una notizia.

Ha voluto rendere ufficiale il suo fidanzamento con Annamaria Pancallo che ha conosciuto grazie a Uomini e Donne. Si sarebbero dovuti sposare, ma le nozze sono saltate e ne ha parlato durante l’intervista su ViviRoma Magazine: “Le persone non vogliono più fare sacrifici… Io cerco di andare avanti con questa storia sentimentale che ho… Le previsioni non sono buone, però noi ce la mettiamo tutta fino alla fine”. Da allora non si sa più nulla sul suo conto. Le persone a lui più vicine sostengono che non ha intenzione di tornare in tv per portare avanti la sua attività di scrittore.