Gina Lollobrigida, non c’è pace per lei neanche dopo la morte: il suo più grande timore si è concretizzato

Gina Lollobrigida, oggi non c’è ancora pace per lei. Ora il suo più profondo timore si è concretizzato.

Una grandissima attrice, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, nonché una vera e propria diva del Grande Schermo. Una donna straordinaria che ha cercato di vivere intensamente fino all’ultimo la sua vita contro tutto e tutti e di mettere al centro il suo gran cuore e i sentimenti.

Così si può descrivere, e pure a buona ragione, Gina Lollobrigida, che ha lasciato questo mondo da quasi un anno. Nell’ultimo periodo della sua vita aveva chiesto, durante alcune interviste in salotti TV, di essere lasciata in pace. Voleva morire serena e non essere costantemente attaccata non solo dalla Stampa, ma pure dalle persone vicine a lei.

Amava prendersi cura della sua persona e mai si è mostrata in pubblico sciatta e non perfettamente truccata e pettinata. È rimasta fino all’ultimo una donna profondamente elegante, nonché ricca di fascino e di charme. Tuttavia, essendo un personaggio tanto in vista, era normale che qualsiasi cosa dicesse o facesse fosse fonte non solo di interesse, ma di vivo e incessante chiacchiericcio.

Gina Lollobrigida, il suo più grande timore si è concretizzato

La sua vita privata mai tale riusciva a rimanere e ciò per la verità le è capitato fin da quando era ragazza e viveva intense storie d’amore sia dentro che fuori il Grande Schermo. Dopo la sua scomparsa da questo mondo, il discorso del suo patrimonio è balzato agli onori della cronaca e i vari eredi se lo sono diviso e accaparrato.

Non sono mancate interviste al vetriolo, così come forti diatribe in tribunale e condanne. E ora, per la Lollo, si è avverato uno dei suoi peggior incubi. Lei ha sperato fino all’ultimo che potesse mai accadere, ma purtroppo ora è stato reso manifesto e non si torna più indietro. Parla il figlio dell’indimenticata attrice.

“Non posso seguire…”, la confessione del figlio

Si tratta di Milko Skofich che, nel corso di un’intervista radiofonica, rilasciata da poco nel programma Colpi Di Coda di Radio Due, ha svelato di non essere affatto in grado di occuparsi dei 5 cani della compianta mamma, che lei letteralmente adorava. “Vivo all’estero, non posso seguire i 5 pastori tedeschi che erano di mia madre, come meriterebbero.”, queste sono state le parole dell’uomo.

Si tratta di una dichiarazione che ha lasciato l’amaro in bocca ai più, anche se, effettivamente non è facile occuparsi di ben 5 cani e pure di grossa taglia. Milko hai poi lanciato un appello che spera, dal profondo del cuore, che non resti inascoltato: “Servono adozioni consapevoli”. Infine, ha anche chiesto aiuto ad esperti del settore per trovare la soluzione più idonea per i simpatici cagnoloni.