Massimiliano Ossini, brutta caduta preoccupa tutti: “proprio sul sasso sporgente” | Come sta

Il conduttore Massimiliano Ossini è stato vittima di un incidente surreale in diretta: la clip sui social fa incetta di commenti.

Il prestante conduttore Massimiliano Ossini presta servizio nella pubblica emittente sin dal lontano 2003, anno in cui ha preso parte al format di Rai2 dedicato all’infanzia “Disney Club”.

Dal 2006 ha inoltre inaugurato la sua collaborazione con il programma “Linea verde”, storico progetto della rete ammiraglia che esplora i territori, le eccellenze agroalimentari, le biodiversità e le tradizioni della penisola, e che conduce gli spettatori in un percorso itinerante nei paesaggi più belli d’Italia.

Massimiliano Ossini nel 2014 ha inoltre sposato con entusiasmo il nuovo programma naturalistico “Linea bianca”, ideato sulla falsariga di “Linea verde” ma dedicato all’esplorazione delle cime e dei rilievi nel Belpaese.

La trasmissione, affidata a Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, con la partecipazione straordinaria di Lino Zani, tornerà ad appassionare il pubblico di Rai1 a partire dal 23 dicembre alle ore 14.00, e il conduttore partenopeo sta già promuovendo il release delle nuove puntate sui propri canali social. Durante le riprese, però, qualcosa è andato irrimediabilmente storto, e Massimiliano Ossini ha documentato involontariamente l’incidente con il suo smartphone…

Massimiliano Ossini e la caduta a “Linea bianca”: la cronaca del ruzzolone

Il conduttore napoletano ha recentemente caricato su Instagram una clip in cui affronta a ritroso una lieve salita di un percorso in Valtellina, e anticipa ai followers i contenuti della puntata di “Linea bianca”. “Buongiorno!” – ha esordito Ossini – “Il primo ciak della prima puntata di ‘Linea bianca’ 2024. Siamo nella Val di Mello in Lombardia, Valtellina, e questa è una delle zone più belle e poco conosciute, e tra poco vedrete come si aprirà il tutto. L’unico problema è che siamo sempre all’ombra, e quindi…”.

In realtà, Massimiliano Ossini ha dovuto affrontare un problema ben più imminente: il conduttore è infatti inciampato su uno dei ciottoli del sentiero ed ha rovinato a terra, cadendo di peso su un sasso sporgente. Dopo un mugolio di dolore, Ossini si è rialzato prontamente, e in seguito ha deciso di sdrammatizzare l’accaduto con una simpatico video sui social. Ha infatti aggiunto in calce alla clip: “Vi prego, non ridete troppo. Comunque mi sta bene, si può camminare così? I glutei hanno retto! Grazie Pablito Prosperi per aver catturato la mia scioltezza nel cadere!“. L’incidente, in effetti, è stato immortalato non solo dallo smartphone di Ossini, ma anche dal cameramen di “Linea bianca” che lo seguiva fedelmente…

Le reazioni della rete

Dopo l’iniziale ondata di ilarità, molti utenti hanno voluto sincerarsi delle condizioni fisiche attuali di Massimiliano Ossini, ed uno in particolare ha dichiarato: “L’importante è che non ti sei fatto male“.

Il conduttore ha quindi replicato ai followers: “Non ho mai ricevuto così tanti commenti! Scusate se non riesco a rispondere a tutti in privato!“.