“Andato via con una donna più giovane”: Raoul Bova non ha proprio resistito | Come sono andate le cose in realtà

Raul Bova lo ha fatto. Non ha proprio resistito. Se ” ne andato via con una più giovane”. Il racconto dei fatti.

Raul Bova è ancora oggi uno degli attori più amati e apprezzati dagli italiani. Le donne poi lo adorano anche per il suo fascino che è più vivo che mai. Ora le sue fan. comprese chiaramente quelle della prima ora, di vederlo nuovamente nei panni, decisamente vincenti e convincenti, di Don Massimo nella fiction di Rai 1 Don Matteo.

Certo, non deve essere stato facile per lui, prendere le redini della serie dalle mani del mitico Terence Hill ma lui ce l’ha fatta a fare centro nei cuori dei numerosissimi telespettatori che ora si rivedono le puntate su Rai Play. A gennaio poi l’attore romano sarà su Canale 5 con I fantastici 5 accanto alla splendida Francesca Cavallin e al bravissimo Gianluca Gobbi.

Insomma, i suoi estimatori hanno di che rallegrarsi. Tanto più che di recente li ha pure fatti sognare con le prime due stagioni di Buongiorno Mamma. Nonostante sia un uomo molto impegnato con il suo lavoro e pressoché costantemente con la valigia in mano è anche riuscito a crearsi una bella vita privata che però difficilmente tale riesce per lui a rimanere.

Raul Bova, ” andato via con una più giovane”, i fan senza parole

Inoltre ha realizzato anche il suo sogno di diventare padre per ben quattro volte. Le prime due die due maschi, quali Alessandro Leon e Francesco, oggi adulti, che sono nati nel corso del suo matrimonio con Chiara Giordano, da molti anni concluso. Dalla compagna attrice Rocio Morales invece ha avuto due splendide bambine che sono delle super sportive come lui e la loro bellissima mamma.

E mentre lei è super impegnata a sua volta sul set così come nella promozione del suo secondo romanzo, dal momento che è anche una bravissima scrittrice, ecco che lui se ne va con una più giovane. Come è possibile tutto ciò? Sembravano tanto uniti, complici e innamorati! I loro fan sono letteralmente sconvolti e senza parole.

Parla Chiara Giordano, l’ex moglie

In realtà possono dormire sonni tranquilli dal momento che l’amore fra di loro va a gonfie vele. E la donna ben più giovane di lui con il quale se ne è andato è proprio la sua Rocio! A parlare di lei è stata l’ex moglie di Raul, la divina Chiara Giordano che aveva parlato della fine del suo matrimonio tempo fa nel corso di varie interviste.

“Quando tuo marito se ne va con una donna più giovane, ti senti una nullità, come donna, come moglie”, ha svelato la Giordano che ha pure spifferato di aver sofferto tantissimo per la separazione e il successivo divorzio. Da tempo ha ritrovato la serenità e ha un nuovo amore che la rende molto felice.