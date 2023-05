Verona-Empoli 1-1, Hellas beffata da Stojanovic e Magnani

(Adnkronos) – Il Verona non va oltre l'1-1 in casa con l'Empoli. I padroni di casa al Bentegodi vengono raggiunti in pieno recupero dai toscani e rimandano la possibilità di salvezza agli scaligeri negli ultimi novanta minuti della Serie A. Con questo pareggio l'Empoli sale a 42 punti mentre l'Hellas si porta a 31 al pari dello Spezia al terz'ultimo posto e nell'ultima gara stagionale affronterà il Milan a San Siro mentre lo Spezia se la vedrà con la Roma all'Olimpico. Il Verona passa in vantaggio con un gol di Gaich al 61'. L'attaccante su una respinta di Vicario su un tiro di Ngonge, tocca il suo primo pallone e di piatto con il destro le mette in rete il gol dell'1-0. Il Verona sfiora il raddoppio ancora con Gaich all'80' ma l'Empoli prova fino alla fine a trovare il gol del pari e ci riesce in pieno recupero. Al 96' cala il gelo al Bentegodi, quando il tiro di Stojanović in diagonale sul secondo palo, viene leggermente deviato da Magnani che lo manda in rete impedendo a Montipò di intervenire per l'1-1 finale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

