Verona-Atalanta 0-1, gol di Koopmeiners

(Adnkronos) – L'Atalanta vince per 1-0 sul campo del Verona nel match valido per la sesta giornata della Serie A 2023-2024. I nerazzurri si impongono con il gol di Koopmeiners, a segno al 13'. La vittoria permette ai bergamaschi di salire a 12 punti in classifica. Il Verona rimane invece a quota 7. L'Empoli batte la Salernitana per 1-0 con il gol di Baldanzi, in rete al 34'. I toscani conquistano la prima vittoria e i primi punti in campionato, salendo a quota 3 e agganciando i campani, alla terza sconfitta in un avvio di torneo senza successi.

© Riproduzione riservata