Venus Williams eterna, a 43 anni batte Giorgi a Birmingham

(Adnkronos) – Venus Williams eterna: a 43 anni batte l'azzurra Camila Giorgi al primo turno del torneo Wta di Birmingham per 7-6 (7-5), 4-6, 7-6 (8-6) al termine di una maratona di 3h17' sull'erba inglese. La statunitense, al terzo successo nei confronti diretti con la Giorgia, centra la prima vittoria contro una Top 50 negli ultimi 5 anni. "Credo di aver giocato davvero bene oggi, lei ha giocato un match incredibile. Sono sorpresa che non sia la numero 1 del mondo. In molti momenti ho pensato che il match fosse finito e lei regolarmente inventava un colpo dal nulla. Mi ha spinto a giocare meglio di quanto pensassi di poter fare. Non ho giocato molto" ultimamente, "è splendido avercela fatta", dice la statunitense, ferma per 6 mesi nel 2023 a causa di un problema muscolare accusato a gennaio. Contro la Giorgi, è servito un bendaggio al ginocchio destro. "Sono partita benissimo, la gamba ha cominciato a farmi male nel terzo game. Ho pensato 'oh, no. Non questo'. E' stato difficile controllare le emozioni, mi sono gradualmente abituata a quello che stava succedendo e ho provato a non farmi condizionare. Non riuscivo a muovermi come avrei voluto, ma ho cercato di colpire ogni palla". —[email protected] (Web Info)

