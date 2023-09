Venezia, arrestato attore Gabriel Guevara per violenza sessuale

(Adnkronos) – L'attore spagnolo Gabriel Guevara, 22 anni, interprete del film "E' colpa mia?", su cui pendeva un mandato di arresto internazionale con l'accusa di violenza sessuale è stato arrestato sabato 2 settembre a Venezia dalla polizia nei giorni in cui la città ospita la Mostra del cinema. Il giovane attore era a Lido perchè perchè vincitore del Filming Italy Best Movie International Award Young Generation, la cui cerimonia si terrà questa sera. Dell'assenza di Guevara si sarebbero accorti i fan che aspettavano l'interprete della serie che spopola su Prime Video, secondo Tpi. Il mandato di cattura, che ha portato al fermo, sarebbe stato emesso su richiesta delle autorità francesi. La Biennale di Venezia, in una nota, ha precisato che la presenza di Guevara a Venezia "non era legata ad alcuna attività o produzione dell'80/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata