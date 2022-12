Venerdì 16 dicembre, sciopero trasporti in 11 regioni contro la Manovra 2023

Sciopero generale contro la Manovra in 11 Regioni, indetto da Cgil e Uil.

Si chiude oggi, venerdì 16 dicembre, la settimana di scioperi e manifestazioni indetta da Cgil e Uil contro la manovra 2023 del governo Meloni. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini sarà a Roma dove concluderà la manifestazione regionale in programma per le 10, in piazza Madonna di Loreto (piazza Venezia). La diretta si potrà seguire su Collettiva.it.

Oltre al Lazio si mobilitano: Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana. Intanto ieri, 15 dicembre, i lavoratori si sono astenuti dal lavoro in Abruzzo, Marche e Piemonte.

Oggi si fermano soprattutto i trasporti, con lo stop di autobus, metro e treni che rischia di paralizzare le grandi città, Roma, Milano e Napoli fra tutte.

Sciopero 16 dicembre, la nota Cgil e Uil

“La bozza della Legge di bilancio 2023 è sbagliata e produrrà effetti devastanti sui lavoratori e sui pensionati, giornalmente alle prese con il carovita e costretti ad affrontare, dopo un biennio di emergenza sanitaria, una vera e propria pandemia salariale”, scrivono in una nota la Cgil di Roma e del Lazio e la Uil del Lazio.

“Venerdì 16 dicembre scenderemo in piazza compatti e uniti, per chiedere al Parlamento di modificare la legge di bilancio, adeguandola alle esigenze e ai bisogni reali delle persone. È necessario rimettere al centro il lavoro“.

A Roma “Diamo appuntamento a tutte e tutti venerdì 16 dicembre, alle ore 10, in piazza della Madonna di Loreto. Interverranno il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e il segretario generale della Uil del Lazio Alberto Civica”, concludono gli organizzatori dello sciopero generale. Nella Capitale manifestano anche i pensionati dello Spi-Cgil.

Nella capitale i lavoratori ATAC e Roma Tpl incroceranno le braccia dalle 20 alle 24;

E i treni nel Lazio saranno fermi dalle 9 alle 17.

