Vannacci: “La politica? Pronto a cogliere ogni opportunità”

(Adnkronos) – Per ora non scende in campo ma il generale Roberto Vannacci non chiude la porta alla politica. "Mi piace il mio lavoro e fare il soldato – dice all'Adnkronos – ma qualora avessi un domani intenzione di cambiare idea prenderò in esame tutte le opportunità che mi si preparano davanti". Quanto alla sua prevista partecipazione come ospite a 'La Piazza', kermesse politica di Affaritaliani giunta quest'anno alla sua sesta edizione insieme ai vicepremier Salvini e Tajani, spiega: "Quando ho ricevuto e accettato l'invito non sapevo che la kermesse avesse una connotazione politica. Sto accettando inviti da parte di tutte le testate che me lo chiedono perché non ho pregiudizi nei confronti di nessuno visto che la mia pubblicazione non è politica. Non lo sapevo nella maniera più assoluta", assicura confermando la sua partecipazione all'appuntamento: "Io quando do una parola in genere la mantengo quindi se ho preso un impegno lo mantengo, ma non vedo neppure per quale motivo non dovrei andare – osserva – Se ci fosse stato Piero Fassino o altri ci sarei andato lo stesso", assicura. Il generale ribadisce che tuttavia questo non significa una discesa in campo anche se nel futuro mai dire mai: "Faccio il soldato, come persona prudente e saggia non chiudo mai le porte, ma non solo rispetto alla politica: se uno, un domani, mi chiedesse di fare l'imprenditore e la cosa mi dovesse piacere perché dovrei rifiutare in anticipo? Non è saggio", conclude.

