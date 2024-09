Valter Mainetti Condotte 1880 nuovi grandi progetti in arrivo

Valter Mainetti con Condotte 1880, controllata da Tiberiade della famiglia Mainetti vanta prestigiosi progetti in cantiere.

Condotte ha in serbo una partecipazione in Eurolink, il consorzio che raggruppa l’insieme di imprese facenti capo all’operazione infrastrutturale, dal valore stimato di circa 14 miliardi di euro.

Tuttavia, volendo prendere il Ponte come metafora, la partecipazione non è altro che un trampolino di lancio volta a seguire diverse direzioni, tutte riconducibili alla partecipazioni di Condotte, società appartenente alla famiglia di Valter Mainetti, in differenti appalti e gare, sia nel suolo italico, sia in quello internazionale.

I progetti di Condotte 1880 guidata da Valter Mainetti

Per la società guidata da Valter Mainetti In pista c’è la realizzazione di un maxi polo sanitario nelle aree Falck di Sesto San Giovanni, destinato ad affiancarsi all’Istituto dei Tumori e Neurologico Besta. In qualità di azionista di maggioranza nella Cisar, la società Condotte 1880 è impegnata con altri soci appartenenti alle aziende Inso-Fincantieri ed Edison.

Sempre nel settore sanitario, Condotte 1880 della famiglia di Valter Mainetti segue la costruzione del nuovo Policlinico Universitario di Caserta, in via di realizzazione entro la fine dell’anno venturo. Ma a interessare sotto il profilo progettuale non è solo il settore sanitario, bensì anche quello delle infrastrutture e delle grandi opere, come abbiamo visto per il Ponte di Messina.

Per questo motivo, il gruppo si è impegnato nella strada di scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda in provincia di Avellino, laddove sono da contrattualizzare solo altri due lotti per terminare i lavori. Inoltre, il sindaco Roberto Gualtieri è interessato alla riabilitazione della metro D di Roma, in cui partecipa anche la società di Valter Mainetti.

Invece, sul fronte internazionale e in particolare in Algeria, Condotte ha avviato una collaborazione per la messa in opera dell’autostrada di Rocade e la linea ferroviaria Tlelat-Tlemcen. Nel semestre del prossimo anno, in Kuwait termineranno i lavori di una nuova autostrada. Ma non finisce qui, poiché il gruppo Condotte ha intravisto nuove opportunità in Romania, in Norvegia e anche in Francia.

Condotte 1880 infrastrutture e grandi opere sotto la guida di Valter Mainetti

Oggi Condotte guidata da Valter Mainetti vanta oltre cinquecento dipendenti, diversi progetti in cantiere e in fase di ultimazione, per un capitale sociale pari a quaranta milioni di euro. Un piano imprenditoriale destinato ad allargarsi e a divenire prospero anche nel panorama internazionale, non solo su quello nazionale.

Condotte ha costruito ben oltre ottocento grandi opere in una trentina di nazioni, suddivise in ponti, dighe, edifici e gallerie. Un esempio fra tutti, La Nuvola di Fuksas, nonché le metropolitane a Miami, a Washington e le linee A e B di Roma.