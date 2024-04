Vacanze sicure, quando prenoti occhio a questi dettagli: perdi soldi e tempo | La Polizia Postale è stata chiara

Se vuoi andare in vacanza tranquillo, devi prenotare con cura. Stai attento ai dettagli o ti fregano solo tanti soldi.

Ora che la Pasqua è diventata un pallido ricordo e che la primavera è giunta nella nostre vite da un mese, come sia il calendario che l’agenda ci insegnano, il nostro pensiero viaggia veloce verso l’estate e quindi alle vacanze. Certo con la brutta aria che tira nel nostro Paese quest’anno i soldini per organizzarle sono decisamente pochi.

Del resto la crisi è ancora fortissima e i rincari in ogni settore sono a dir poco pazzeschi. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, il lavoro latita. C’è chi l’ha perso o non lo trova. O chi ha notato una vistosa diminuzione delle ore lavorative che si traduce in molti meno soldini in busta paga a fine mese.

E poi, tanto per non farci mancare nulla, le truffe sono sempre pronte ad attenderci dietro l’angolo. Diciamo che oramai cercano di fregarci in qualsiasi modo e che purtroppo il più delle volte ci riescono. La Polizia Postale non fa in tempo a scoprirne una ed ecco che una nuova di zecca prende piede, soprattutto sul Web.

Vacanze, se vuoi fare una prenotazione serena agisci qui o ti fregano

E adesso ne va fortissima una che riguarda proprio le nostre vacanze. Tuttavia c’è da dire, per dovere assoluto di cronaca, che già anni fa era iniziata a circolare la mega truffa di case inesistenti o affittate a più persone in un luoghi magici. Diciamo che oltre a questa moda ora ce ne è un’altra, pronta anch’essa a rubarci un sacco di soldi.

Il tutto avviene rigorosamente online. E noi per cercare di difenderci in primis dobbiamo verificare che il link del sito sia sicuro e non farlocco. Occhio anche al fatto che ci venga fatta una gran fretta per arrivare alla prenotazione e richiesta la firma di un contratto ove dobbiamo immettere dati personali. E poi se ci viene chiesta una caparra da versare su un conto corrente personale, occhio!

La nuova terribile truffa

Ciò sta accadendo per quanto concerne la prenotazione delle case vacanze che stanno andando sempre più in voga pure nel nostro Paese. Il punto è che molte non esistono. Ed essendo farlocche non appaiono sul sito ufficiale Airbn. Peccato che molti, non essendo degli esperti in tale direzione, notando in Rete offerte da sogno e super vantaggiose si fanno fregare.

E una volta che hanno pagato l’annuncio sparisce e loro non hanno più modo di contattare chi hanno sentito per la prenotazione. Altre volte raggiungono pure un posto che in realtà non esiste. Ergo, se si notano gli aspetti poco fa elencati è opportuno chiudere subito la comunicazione e mettersi in contatto con dei seri professionisti che utilizzano il sito Airbn per le comunicazioni e tutto il resto.