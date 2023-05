Vacanze estate 2023, ecco quanto costa una settimana al mare

(Adnkronos) – Quest’anno andare in vacanza al mare costerà molto di più. Alla luce di tutti gli aumenti registrati fino ad oggi nei vari servizi, dall’albergo al ristorante, dal trasporto ai servizi balneari, il costo per una famiglia di tre persone che volesse trascorrere una settimana al mare costerà il 19,5% in più, da 3.640 euro a 4.350 euro, per un esborso aggiuntivo pari a 710 euro. A fare i conti in tasca alle famiglie italiane è il Centro consumatori italiano. "Ciò produrrà taluni effetti negativi, quali: minori flussi turistici in entrata dall’estero, per la concorrenza di Paesi meno cari, quali Croazia, Spagna e Portogallo; minori consumi voluttuari da parte delle nostre famiglie, dai gelati alle bibite, dalle escursioni alle discoteche, ma soprattutto una riduzione piuttosto forte dei flussi interni dei vacanzieri che scenderanno dal 42% al 36% di presenze di chi usufruirà della settimana di vacanza, con forte nocumento agli stessi operatori del mercato", spiega il presidente Rosario Trefiletti. "I maggiori rincari si compongono soprattutto del costo dei ristoranti e degli alberghi con un +23% e dei servizi balneari che, mantenendo il record internazionale delle tariffe da sempre, raggiungeranno cifre giornaliere medie di circa 33 euro per un ombrellone e due lettini con una percentuale di aumento del 22,5%. E tutto ciò per mantenere sempre e comunque stabili i loro profitti in presenza di un potere di acquisto delle famiglie in caduta libera", conclude. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

