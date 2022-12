Vacanze di Natale: classifica delle mete preferite dai romani e non

Arriva la prima neve in Italia, un abbassamento delle temperature che per molti è sinonimo di vacanze sulla neve. Gli italiani che hanno riscoperto il piacere dello sci negli ultimi anni sono cresciuti di molto. Da Roma a Firenze, da Napoli a Messina, da Bologna a Torino, il popolo degli sciatori ha delle mete ben chiare.

La classifica, stilata dal portale “Holidu”, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa. Ecco la 40 delle destinazioni sciistiche più amate dagli italiani nella stagione 2022-2023, indicando non solo il prezzo degli alloggi ma anche degli Skipass.

Le mete più amate

In Italia Livigno è in testa tra le mete preferite, seguono Roccaraso–Rivisondoli e Madonna di Campiglio. Chiudono la top 5 Bormio e Tre Cime Dolomiti. La località valdostana di Courmayeur si piazza in sesta posizione davanti alla trentina Canazei–Belvedere e a Cortina d’Ampezzo, prossima ad ospitare insieme a Milano le Olimpiadi invernali del 2026 e ottava in questa speciale classifica. Ghiacciaio dello Stubai nei pressi di Innsbruck e Breuil-Cervinia chiudono la top 10.

Una netta predilezione verso le località dello Stivale: ben 32 destinazioni su 40 sono italiane e solo 8 estere, più precisamente 2 per ognuno dei 4 Paesi con cui l’Italia condivide il suo confine settentrionale.

Due in Austria (Ghiacciaio dello Stubai nei pressi di Innsbruck al nono posto e Kitzbühel 11ma), due in Slovenia (il Vogel Ski Resort nel Parco Nazionale del Tricorno 15ma e Kranjska Gora 40ma), due in Francia (Charmonix-Mont-Blanc 21ma e Les 3 Vallées 34ma) e infine due in Svizzera (Zermatt e St. Moritz rispettivamente 28ma e 29ma).

La regione italiana prima in classifica

La regione italiana più amata è il Trentino–Alto Adige con ben 9 località cui se ne aggiungono in verità altre 3 al confine tra questa ed un’altra regione; tra di esse sono 3 quelle nella top 10: si tratta di Madonna di Campiglio medaglia di bronzo, Tre Cime Dolomiti (in parte anche nel territorio veneto in verità) al quinto posto e Canazei-Belvedere al settimo posto.

Va forte anche l’Abruzzo con ben 5 località in graduatoria: oltre alla medaglia d’argento Roccaraso-Rivisondoli, anche Pescasseroli 19ma, Ovindoli Monte Magnola 24ma, Campo Felice-Rocca di Cambio 33ma fino ad arrivare a Gran Sasso-Campo Imperatore 36ma. Tre le località della Valle d’Aosta in graduatoria: Courmayeur-Mont-Blanc sesta, Breuil-Cervinia 10ma e Pila 25ma. Sono altre 9 le regioni rappresentate con una o due località ciascuna.

La classifica completa delle località più ricercate, il prezzo medio degli alloggi e degli skipass in alta e bassa stagione nonché l’ulteriore prezzo medio tra quelli delle due stagionalità per ciascuna località analizzata sono disponibili sul portale “Holidu”

