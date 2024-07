Vacanze a 0 euro, ora vanno di moda ovunque: segui il metodo di zia Anna | L’estate sarà un sogno

Non ha soldi ma puoi comunque farti delle belle vacanze a costo 0. Fai come la zia Anna.

L’estate è sinonimo di divertimento e di relax. E così, dopo un anno intero trascorso sui libri e/o a lavorare duramente ora si sente fortissima la necessità di staccare la spina almeno per qualche giorno. Certo con la crisi a dir poco spaventosa che serpeggia tuttora maestosa nel nostro Paese non c’è da spendere e spandere in tale direzione.

Non per nulla gli economisti ci consigliano caldamente di cercare di risparmiare il più possibile e in maniera scaltra e intelligente dove e quando si può, riuscendo comunque a vivere una vita più che dignitosa. E ciò lo dobbiamo fare per la nostra salute, sia fisica che mentale. Tuttavia, come si suol dire, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.

Insomma se i buoni propositi ci sono riuscire a metterli in pratica non è sempre tanto facile. anzi! Anche perché, sebbene siamo molto abili a risparmiare, a fare i conti e a far quadrare il cosiddetto bilancio familiare, poi possono sopraggiungere quelle spese impreviste che ci lasciano senza fiato. E a quel punto, anche se siamo ben navigati in ambito economico, possiamo andare in tilt.

Vacanze a costo 0 con il trucchetto della zia Anna

E se ciò può arrivare a compromettere le nostre vacanze estive di certo può portare molta tristezza nei nostri cuori. In ogni caso magari basta semplicemente correggere il tiro, puntando a quelle più economiche o accontentandoci solo di qualche lungo week end. Attenzione anche alla meta scelta sia se amate la montagna che il mare. Nel primo caso dovrete possedere l’attrezzatura adatta anche per le passeggiate. Esse sono un vero toccasana sia per il fisico che per lo spirito.

Qualora non l’aveste sappiate che tra indumenti e scarpe apposite di certo dovrete sborsare dei bei soldini. E se poi non siete soliti a compiere passeggiate o gite sui monti, tale spesa potrebbe risultare decisamente esosa e fuori luogo. Decisamente più low cost in tale direzione è l’armamentario, per così dire, che necessita una vacanza al mare in estate. Tuttavia anche qui dovrete comunque sborsare del denaro per il vitto e all’alloggio a meno che non fate come la zia Anna. Il suo trucchetto.

Vai a scrocco, ma sii prudente e ben organizzato

Il trucchetto consiste semplicemente nell’accettare l‘ospitalità di qualche amico e parente che possiede una casa in un luogo di villeggiatura. Quante volte ci è stato chiesto di andare a trovare una persona? Bene, è giunto il momento di farlo. Chiaramente non approfittiamone troppo della sua bontà e, se soprattutto la conosciamo poco, non pernottiamo da lei per settimane intere.

Possiamo anche organizzarci anzitempo a livello di itinerario per fare vacanze totalmente gratis contattando nostri familiari e conoscenti che non abitano troppo distanti tra di loro, al fine di poter vedere più posti e alloggiare in dimore diverse, assaggiando pure svariati modi di cucinare. In cambio noi possiamo dare una mano con le pulizie o altre faccende domestiche.