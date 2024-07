Bonus scuola, aperte le domande per avere oltre 300€ | Stanno raccogliendo le ultime adesioni

Bonus scuola, è super attivo. Puoi avere 300 euro ma solo se ti affretti a richiederlo.

Parliamoci molto chiaramente. Studiare ora come ora non è di certo una passeggiata di salute. E non parliamo per la verità delle reale difficoltà che molti studenti incontrano nel loro percorso di studi quando hanno a che fare con argomenti complessi o materie eccessivamente ostiche. E così bisogna pure spendere talora bei soldini per le ripetizioni.

E infatti con l’affermazione poco fa fatta vorremmo sottolineare il fatto che costi molto permettere a un figlio di poter trascorrere anni e anni sulle sudate carte per arrivare al tanto agognato pezzo di carta che da molti anni non si ferma al diploma di scuola superiore. I giovani infatti, anche con il preciso obiettivo di crearsi un futuro lavorativo migliore, arrivano quasi tutti alla laurea, perlomeno di primo livello.

Fatto sta che per esercitare determinate professioni non basta e quindi devono puntare alla Specialistica. E poi ecco pure corsi e master, utili per ritrovarsi ben preparati sul lavoro, sebbene ciò che conti sia la pratica oltre che la preparazione acquisita grazie a un intenso studio. Ok, si possono vincere le famose borse, ma non tutti le ottengono e soprattutto non sempre bastano.

Bonus scuola, pronti per te 300 euro

Inoltre i libri sia cartacei che digitali hanno un loro costo. E fin da quando ci si avvicina ai banchi di scuola se ne ha a che fare ormai parecchi. E il bello, chiaramente si fa per dire, è che cambiano con una certa disinvoltura da un anno all’altro, con i classici aggiornamenti o il proponimento di nuove e accattivanti versioni. E sono quelle che gli insegnanti richiedono.

Pertanto un papà o una mamma difficilmente possono contenere le spese a livello scolastico pensando di sfruttare i testi acquistati, compiendo non pochi sacrifici, per più di un figlio. In ogni caso per loro è stato pensato uno speciale Bonus. Si può già iniziare a richiederlo se non si vuole correre il rischio di rimanere tristemente a bocca asciutta. Il che significherebbe perdere la bellezza di 300 euro.

I requisiti da possedere e come avviare la pratica

Questo aiuto, strettamente connesso ai libri di scuola, è anche conosciuto con il nome di voucher scuola. Tramite esso si possono dunque compiere acquisti in tale direzione con l’ottenimento di buoni scolastici. Per richiederlo bisogna avere un Isee non particolarmente alto. Ed è per questo motivo che è bene tenerlo costantemente aggiornato, oltre che sotto mano.

Tuttavia le normative, così come i mirati requisiti, e qui prestate davvero molta ma molta attenzione, variano da Regione a Regione, nonché anche a seconda del proprio Comune di Residenza. Pertanto il consiglio che vi sentiamo di darvi è quello di non perdete tempo e di recarvi nell’ufficio comunale per chiedere maggiori informazioni, in modo tale da poter avviare la pratica già in questi giorni.