200€ per te se compri un frigorifero nuovo: tutti pazzi per il nuovo bonus | Richiedilo prima che sia troppo tardi

Se compri un frigo ricevi 200 euro. Basta che punti a questo Bonus.

Non c’è alcun dubbio, ma nemmeno mezzo, che in una cucina che si rispetti possa mancare un valido e capace frigo. Difatti esso, da quando è stato inventato, ha fatto l’immensa felicità dei consumatori. Non per nulla è per merito suo se possiamo conservare pure a lungo il cibo che acquistiamo con tanti sacrifici quando andiamo al supermercato per compiere la spesa, perlopiù settimanale.

Chiaro è che per consentirgli di funzionare al massimo dobbiamo porre la massima attenzione su alcuni semplici accorgimenti. E lo dobbiamo fare anche per il fatto che, se lui sta al top, poi consuma pure meno a livello di energia. Dunque è in grado di non costarci eccessivamente in bolletta.

E con la bruttissima aria che tira non solo in Italia ciò è da definirsi, senza se e senza ma, una super manna dal cielo. E che cosa possiamo fare di concreto per viverla ciò nella nostra quotidianità? In primis, quando lo poniamo in casa nostra, cerchiamo di distanziarlo di qualche centimetro dalla parete. In tale maniera il suo impianto di aereazione andrà alla grande.

200 euro per te se acquisti un frigo nuovo

Ricordiamoci poi, cosa non meno importante, di non metterlo mai vicino a fonti dirette o indirette di calore. Oltre all’aspetto del suo posizionamento, cerchiamo di non tenere a lungo aperta la sua anta altrimenti rischieremo di fare disperdere in un lampo il suo proverbiale e meraviglioso freschino.

E lui per ritrovarlo dovrebbe compiere un super lavoro che porterebbe a consumare tanta energia. La stessa identica cosa capita qualora poniamo al suo interno pietanze ancora calde. In ogni caso se vogliamo risparmiare ancora di più in bolletta, dovremo puntare sull’acquisto di un nuovo frigo. Uno di quelli, tanto per intenderci, ad alto risparmio energetico. E grazie a questo Bonus potremo farlo con maggior scioltezza: 200 euro pronte per noi.

Come funziona esattamente il Bonus

Diciamo che questo aiuto, fortemente voluto dal Governo, è in vigore dal 2023 e si protrarrà fino al 2025. Per ogni elettrodomestico di nuova generazione acquistato in questo periodo di tempo si può ottenere un’agevolazione pari al 30% che può arrivare fino a 200 euro se l’ISEE di una famiglia non supera i 25mila euro all’anno.

La media è tuttavia sui 100 euro che in ogni caso non sono da buttare. Tuttavia, se si vuole ottenerlo è bene affrettarsi a richiederlo visto che sono tantissime le persone che stanno accingendosi a farlo. Rammentiamo che tuttavia per avere tale aiuto è fondamentale pure rottamare il vecchio elettrodomestico.