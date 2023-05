Usa, Dem contro la Cnn: “Ha fatto da megafono a bugie di Trump”

(Adnkronos) –

Democratici all'attacco della Cnn accusata di essersi prestata, ospitando l'evento televisivo ieri notte con Donald Trump, a fare da megafono alle bugie e gli attacchi dell'ex presidente, con un pubblico di elettori repubblicani del New Hampshire, che continuava ad applaudire alle dichiarazioni più aggressive del tycoon. "La Cnn dovrebbe vergognarsi", ha tuonato Alexandria Ocasio-Cortez, la deputata newyorkese esponente della sinistra dem. "Ha completamente perso il controllo della town hall e si è fatta trasformare in un megafono per disinformazioni sulle elezioni, la difesa del 6 gennaio e un attacco pubblico ad una vittima di abusi sessuali, con il pubblico che applaudiva Trump e derideva la moderatrice". "La Cnn ha messo in onda il più grande truffatore, falsario, misogino e minaccia per la democrazia nel momento di massimo ascolto", ha twittato il deputato Steven Cohen. "Praticamente tutti quelli del pubblico che hanno fatto domande avevano votato per Trump, cos'altro è questo se non uno spot gratuito di un'ora per lui?", si domanda polemicamente l'ex deputata Spier che comunque loda "lo straordinario lavoro fatto nel contrattaccare" da Kaitlan Collins. La giornalista che ha moderato l'evento è stata attaccata da Trump che l'ha definita 'nasty', cattiva, l'insulto che in modo sessista il tycoon ha usato con le donne che lo mettono in difficoltà da Hillary Clinton a Nancy Pelosi.

La Cnn ha difeso la sua scelta editoriale e la sua giornalista con un comunicato: "Kaitlan Collins ma mostrato cosa significa essere una giornalista di livello mondiale, ha fatto domande dure, eque e significative", ha affermato l'emittente all news, sottolineando che la giornalista ha ribattuto all'ex presidente e condotto in tempo reale il 'fact-checking' delle sue più controverse affermazioni. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

