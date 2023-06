Usa, Cnn diffonde audio Trump su documenti riservati Pentagono

(Adnkronos) – La Cnn ha ottenuto in esclusiva e diffuso una registrazione audio dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump che dichiara di aver conservato un documento riservato del Pentagono su un potenziale attacco all'Iran. La conservazione risale al luglio del 2021 ed è avvenuta a Bedminster, nel New Jersey, precisa l'emittente americana. Dalla registrazione, della durata di due minuti, emergono nuovi dettagli della conversazione che è una prova fondamentale nell'accusa del consigliere speciale Jack Smith contro Trump per la cattiva gestione di informazioni classificate. "Questi sono i documenti", dice Trump nella registrazione audio riferendosi a materiale "altamente confidenziale", mentre discute i piani di attacco al Pentagono. Il che contraddice quanto dichiarato la scorsa settimana dall'ex inquilino della Casa Bianca durante un'intervista a Fox News, quando ha detto di non avere documenti con sé. Nell'audio inoltre si sentono l'ex presidente americano e i suoi collaboratori che scherzano sulle e-mail di Hillary Clinton. ''Hillary le stampava sempre, sai. Le sue e-mail private", ha detto lo staff di Trump. —internazionale/[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata