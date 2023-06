Usa, Casa Bianca conferma: “Stazione spia Cina a Cuba”

(Adnkronos) – L'amministrazione Biden ha confermato l'esistenza di una stazione di spionaggio cinese a Cuba. La stazione risale al 2019 ed è una delle decine di stazioni che Pechino ha dislocato o intende dislocare in diversi punti del mondo, ha detto un funzionario della Casa Bianca, parlando in forma anonima e citando documenti d'intelligence appena declassificati.

La conferma avviene dopo che giovedì il Wall Street Journal aveva rivelato un "accordo segreto" fra Pechino e L'Avana per la costruzione a Cuba di una stazione spia cinese per monitorare il traffico navale e le basi militari americane sulla costa sudorientale degli Stati Uniti. Ora la Casa Bianca fa sapere che l'intelligence americana ne era a conoscenza. E' una questione che abbiamo "ereditato", ha affermato l'alto funzionario, puntando il dito contro la precedente amministrazione di Donald Trump. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

